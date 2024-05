Bilo mi je muka kada sam čuo! Željko Obradović o tuči: Rekli su mi u kancelariji šta se dogodilo

Trener Partizana komentarisao tuču Stefana Lazarevića i Džejmsa Nanelija uoči treće utakmice finala ABA lige

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Željko Obradović govorio je poslije poraza Partizana od Zvezde u finalu ABA lige o tuči Džejmsa Nanelija i Stefana Lazarevića. Objasnio je u kojim okolnostima je saznao za taj sukob i zašto je prelomio da Naneli ne igra u trećem meču finala.

"Imali smo trening od 10, pitao sam tim-menadžera kad dolazi Zvezda, rekao je u 11.30, završio sam trening prije 11, upravo iz tog razloga da se ne bismo viđali, ne da se nešto ne bi eventualno dogodilo, ne bi mi to ni palo na pamet"

"Rekli su mi u kancelariji šta se dogodilo, krenule su ovakve i onakve priče, ko je započeo, šta se desilo, stravično ružna slika i ne opravdavam. Da li je igrač Zvezde započeo i šta je uradio, ne znam, šta je Naneli uradio - takođe, nisam ulazio da gledam sajtove, muka mi je bilo kad sam čuo da je došlo do takve situacije"

"Odluka da Naneli ne bude u timu je bila moja, jer sam mislio da jednostavno nije bio spreman da igra poslije toga što se desilo jutros i poslije toliko sati provedenih u policiji. To je odluka koju donosiš kada vodiš računa o timu. Mislio sam da je to ta odluka i stojim iza toga. Naravno, nemam razlog da ne vjerujem Džejmsu u to što mi je ispričao, ali znate kako, svako mora da odgovara za svoje postupke. Postoje organi koji će da se bave time, da ispitaju šta je bilo, pominje se da nema nekih minuta sa videa, neću da ulazim u neke stvari, žao mi je što se dogodilo".

"Mislim da je taj Lazarević koliko znam izvanredan momak i žao mi je što je došlo do takve situacije. Žao mi je zaista da se o tom incidentu pred finale priča i da je to nešto što je u ovom trenutku dobilo toliko prostora. Situacija za koju ne bih poželio da se ikad više dogodi".