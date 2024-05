GDJE SMO MI BILI U EVROLIGI, A GDJE ONI? Željko Obradović: Moj obraz je čist, nisam siguran za druge

Partizanov trener kritikovao ABA ligu i govorio o cirkusu sa srpskim sudijama u domaćim takmičenjima.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Partizana Željko Obradović oglasio se poslije poraza Partizana u finalu ABA lige i skora 0-3 protiv Crvene zvezde. On je rekao da su se događale neke "nevjerovatne" stvari i uporedio je rezultate svog i Zvezdinog tima u ABA ligi i u Evroligi, koje je nazvao ozbiljnim takmičenjem.

"Neke stvari koje su se dešavale su nevjerovatne, zaista, ali kako god, hvala navijačima Partizana na fenomenalnoj podršci cijele sezone, večeras su napravili sjajnu atmosferu i hvala im na tome, to je bilo to."

"Poslije prve utakmice mi je sve bilo jasno kuda ide serija i kako se odvija. Na to ne može da se utiče. Vi to ne vidite, ja neću da insistiram na tome, ali neke stvari su nevjerovatne, a da pričam o detaljima koje mi vidimo. Čestitam Zvezdi, pobijedili su velika škola za nas, a ABA liga ako želi da napreduje neke stvari jednostavno moraju da se mijenjaju. To je sigurno tako."

"Pojavila se analiza šta se dešavalo u prvoj utakmici, u drugoj je bilo izuzetno slično i večeras smo bili na jedan posjed. Očigledno da neke stvari fale, a očigledno i neke stvari na koje ne možete da utičete. Ne bih komentarisao igru igrača, jer je tim mnogo važniji uvijek, a kad je tim - zna se da je trener glavna osoba, ja sam odgovoran za ovu sezonu koju je Partizan imao."

"Govorio sam da je ovo sport, da su pobjede važne, ali da je važnije da sačuvate obraz i da mogu da uvijek pogledaju druge u oči. Za druge nisam siguran da to mogu da urade, a za sebe jesam. Uvijek ću stati iz igrače, najveća odgovornost je na meni. Nastavljamo dalje. Vjerovatno je trenutak da se kaže da smo u ove dvije godine zajedničkog igranja u Evroligi bili na tom mjestu na kojem smo bili, a rival koji nas je pobijedio u finalu na tom na koji je bio. Prošle godine mi šesti, oni 11, ove mi 11. oni 16. i to je podatak koji objašnjava neke stvari. Pričamo o Evroligi, ozbiljnoj ligi."

Upitan da li će Partizan igrati Evroligu i sljedeće sezone, Obradović je rekao da je siguran u to.

"Siguran sam da će Partizan da igra Evroligu, ubijeđen sam u to jer je Partizan sve uradio i to nije bilo pitanje da li će neko da pobijedi ili izgubi. I siguran sam da Partizan po svemu zaslužuje da bude dio Evrolige. Nadam se da će odlučiti tako, a mi ćemo uraditi sve da budemo članovi Evrolige, jer ovaj klub to zaslužuje zbog hiljadu stvari", rekao je "Žoc", pa se još jednom vratio na priču o ABA ligi: "Na neke stvari jednostavno ne možete da utičete, svako ko malo razumije, zna o čemu pričam."

"Nije kraj svijeta, izgubili smo jedno finale, probaćemo sljedeće godine da se spremimo opet, nadam se da ćemo igrati Evroligu, entuzijazam postoji, želja postoji, analiziraćemo gdje su bile greške, vidjećemo gdje smo i šta smo i probaćemo stvari o kojima se vidi... Rekao sam već za Evroligu i naš skor i skor našeg rivala, i to je nevjerovatno."

Šta očekuje od učešća u Superligi Srbije? "Pitao sam saradnike kada igramo, niko nije znao da mi kaže. Ne očekujem ništa dobro. Srpska liga i srpski kup, sa srpskim sudijama, to nije cirkus, to je više od toga. Naravno da ništa ne očekujem. Svima je jasno, kao i ovih 20.000 ljudi je jasno kako je išlo ovo finale i kojim tokom je išlo", završio je Obradović izlaganje.