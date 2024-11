Borac uz taktove himne Lige šampiona do osmine finala Kupa BiH (FOTO/VIDEO)

Banjalučani upisali siguran trijumf u Laktašima u šesnaestini finala Kupa BiH.

Reprezentativnu pauzu Laktaši i Borac iskoristili su kako bi odigrali zaostalu utakmicu šesnaestine finala Kupa BiH, a duel u Laktašima počeo je taktovima himne Lige šampiona.

LAKTAŠI - BORAC 0:2 (0:1)

/Pejović 5, Ogrinec 57/

Borac je u ranoj fazi meča stigao do vođstva. Praktično u prvom ozbiljnom napadu na utakmici Pejović je nakon gužve u šesnaestercu rivala pogodio za 0:1. Nekoliko minuta kasnije, domaći su mogli do izjednačenja, ali Bosančić brz kontranapad nije uspio da pretvori u gol.

Dobru priliku Laktašani su propustili u 23. minutu. Krenuo je napad domaćih po desnoj strani, ali je golman "crveno-plavih" Manojlović stigao do lopte prije Šikanjića i još jedna prilika za izjednačenje je propala.

Do odlaska na odmor nije bilo promjene rezultata, tako da Banjalučani drugi dio igre dočekuju s golom prednosti.

Tim Mladena Žižovića dobio je priliku da sa "kreča" u 57. minutu uveća prednost. Ipak, nije to učinio iz jedanaesterca, ali je ipak došao do drugog gola. Nakon što su u kaznenom prostoru Laktaša u kontaktu bili Milojević i Vranješ, dosuđen je kazneni udarac za goste, Glišić je uspio da obrani šut Vranješa, ali se lopta ponovo odbila do igrača Borca, ovaj put Ogrineca, koji je bio precizan i zatresao mrežu rivala za 0:2.

Borac je sačuvao prednost do kraja i izborio plasman dalje u naredni fazu takmičenja.

LAKTAŠI: Glišić, Milić, Đ. Milojević, Mrzić, Šikanjić, Perović, Škorić, Turanjanin, Babić, Bosančić, Stijepović. Trener: Slobodan Starčević.

Glišić, Milić, Đ. Milojević, Mrzić, Šikanjić, Perović, Škorić, Turanjanin, Babić, Bosančić, Stijepović. Slobodan Starčević. BORAC: Manojlović, Majers, Pejović, Nikolov, Grahovac, Subić, Kvržić, Čavić, Vranješ, Kulašin, Ristić. Trener: Mladen Žižović.

Plasman u drugu rundu Kupa BiH raznije su obezbijedili Kruševo, Igman, Velež, GOŠK, Posušje, Zrinjski, bijeljinski Radnik, Široki Brijeg, Sloga iz Doboja, Željezničar, Sarajevo, Vareš, Zvijezda Gradačac, Čelik i Famos iz Istočne Ilidže.

