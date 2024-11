Treneri saglasni – zaslužena pobjeda Borca! Žižović čestitao ekipi, Elezović se nada izlasku iz krize!

I Mladen Žižović i Adnan Elezović saglasni da je Borac upisao potpuno zasluženu pobjedu protiv Igmana.

Izvor: MONDO/Vladimir Šutvić

Lako i ubjedljivo Borac je riješio utakmicu protiv Igmana.

Iako umorni od dugog puta sa Islanda fudbaleri Borca maksimalno ozbiljno odigrali su protiv ekipe iz Konjica i na kraju slavili sa ubjedljivih 4:0.

"Imali smo dugo putovanje s Islanda sa određenim problemima i tek smo stigli u petak popodne. Ekipa je pokazal vrhunski karakter i ne znam koja je ovo utkamica u nizu, želim da im čestitam na svemu što pružaju za Borac ove sezone i nadam se da ćemo u ovom ritmu nastaviti. Čista, zaslužena pobjeda 4:0, bez ijedne zamjerke na bilo koga", bio je prvi komenatar Mladena Žižovića poslije utakmice.

Trener Borca pružio je priliku u finišu utakmice mladom Nedimu Keranoviću kome je ovo bio tek drugi meč u crveno-plavom dresu.

"Generalno projekcija kluba je da kada god se ukaže prilika da momci pogotovo iz naših mlađih selekcija dobiju priliku, danas je to bio Keranović, ranije je to bio Đajić, kada god se ukaže prilika tu su i Marčetić, Šušić, Kulašin, sve su to mladi momci. Pored rezultata želimo da promovišemo mlade igrače, nadam se da će Keranović u narednom periodu dobijati i koristiti što veću minutažu", rekao je Žižović.

Trener Igmana čestitao je Borcu na pobjedi i rekao da ekipi iz Konjica sada slijedi analiza i rad kako bi poslije reprezentativne pauze prekinuli niz od pet poraza.

"Čestitam Borcu na zasluženoj pobjedi. Mi ćemo ovo dobro analizirati i pokušati da iskoristimo reprezentativnu pauzu da se što bolje pripremimo za sljedeći meč. Nadam se da ćemo u nastavku da prekinemo ovu rezultatsku krizu već na sljedećoj utakmici. Nakon drugog gola u drugom poluvremenu je bilo vrlo teško uspostaviti tu igru. U prvom poluvremenu smo imali te neke poluprilike, ali u posljednjem pasu to nije išlo. Taj drugi gol Borca nas je presjekao i onda je utakmica otišla u nekom drugom smjeru. Moramo dignuti glave, izvući pouke i pripremiti se što bolje tokom pauze za narednog protivnika", rekao je Elezović.