Premijer Rumunije odgovorio Aljbinu Kurtiju: Istina je jedna, krivci su "kosovski" fudbaleri

Stigao je i odgovor iz Rumunije...

Izvor: Vlad Suheschi / imago sportfotodienst / Profimedia

Skandal na utakmici u Rumuniji i dalje je jedna od glavnih tema u svijetu sporta. Fudbaleri tzv "Kosova" su u Ligi nacija napravili sramotan potez (0:0). Nekoliko minuta prije kraja utakmice napustili su teren zato što su čuli povike kojima je domaća publika pokazivala svoju naklonost prema komšijskoj Srbiji.

Njima je prije meča bila potrebna pobjeda od tri gola razlike, pošto su shvatili da ne mogu to da ostvare odlučili su da iskoriste drugačije metode, one koje nemaju veze za sportom. Aljbin Kurti ih je u tome podržao, a sada je stigao odgovor i od rumunskog premijera Marcela Čolakua. "Potpuno je neprihvatljivo to što Aljbin Kurti pokušava da uradi. Miješa politiku i sport i podržava potez fudbalskog tima koji je napustio meč protiv Rumunije. Pokušava da stvori politički i diplomatski pritisak da bi nas kaznio. Uzalud pokušava da krivca pretvori u žrtvu. Još ozbiljnije je to što hoće da stavi politički pritisak na fudbal i nada se uzaludnoj odluci", poručio je Čolaku.

Imao je direktnu poruku za Kurtija. "Mogu da mu kažem odmah, direktno, da bez obzira na to koliko pokušava da ne može da izmijeni stvarnost i da ide u pogrešnom smjeru, jer politika nema mjesta u sportu. Istina je samo jedna, a to je da su u petak uveče njihovi fudbaleri bili krivci za sve što se dogodilo, a ne rumunski fudbaleri i publika na stadionu. Mogu da priznam da su oni igrali bolje, ali to ih ne opravdava za potez koji su učinili pred kraj meča i moraju da snose posljedice. Uvjeren sam da će upravo to da se dogodi", zaključio je Marsel Čolaku.

Podsjetimo, predsjednik Vlade tzv. Kosova Aljbin Kurti primio je fudbalere zajedno sa ministrom kulture, omladine i sporta Hajruom Čekuom, a onda podržao napuštanje terena u Bukureštu.

"Fudbal nije samo igra. On je i predstavljanje. Zato sam i danas primio naše igrače koji nas čine ponosnima svaki put kada izađu na teren, da im čestitam na lijepoj i dominantnoj igri protiv Rumunije, i da izrazim potpuno solidarnost sa njihovim principijelnim, ispravnim i korisnim stavom, kako za 'Kosovo', tako i za fudbal", rekao je Kurti.

Nije tu stao, već je istakao da je i izjava kapitena tima, štopera Napolija Amira Rahmanija, da je "Kosovo Kosovo ili je Kosovo Albanija" ispravna. "Gdje ste dominirali na zelenom terenu i istovremeno da izrazim našu punu solidarnost sa stavom koji ste tamo imali. To je principijelan stav, ispravan i koristan i za 'Kosovo' i za fudbal i za svakog građanina naše zemlje koji se osjećao predstavljenim izjavom i stavom kapitena Amira Rahmanija na čemu vam čestitam i od srca zahvaljujem", rekao je Aljbin Kurti.

Cijeli slučaj riješiće se za "zelenim stolom" i mnogi očekuju da će "Kosovo" da bude kažnjeno i da će meč da se registruje rezultatom 3:0 u korist Rumuna.

