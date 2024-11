"Kosovo" od početka htjelo prekid, pjevalo se samo Srbiji! Za MONDO sa lica mjesta haosa: Režirali su skandal!

Šta se to tačno dogodilo na meču Rumunije i tzv. Kosova i zašto je prekinut? Za MONDO govori poznati rumunski novinar Emanuel Rošu koji je na licu mjesta mogao da se uvjeri šta se dogodilo i izražava sumnju da je sve unaprijed pripremljeno.

Izvor: Vlad Suheschi / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri "Kosova" napravili su skandal prethodne večeri kada su napustili teren stadiona u Bukureštu u 93. minutu, optužujući Rumune za rasizam. U tom trenutku rezultat je bio 0:0 i nikako nije odgovarao "Kosovu" jer je to značilo da će ostati u "C" diviziji, a nakon opšteg haosa na terenu - odlučili su da odu u svlačionice jer su navijači skandirali "Srbija". To su smatrali provokacijom (iako se isti povik čuo i u toku meča), fudbaleri su pokazivali "albanskog orla" i provocirali navijače, a prekid je potom trajao sat vremena.

Kada je sudija rekao da se meč nastavi, na teren su došli samo Rumuni, dok su fudbaleri "Kosova" za to vrijeme jeli picu i pravili haos u svlačionici. Nisu imali namjeru da igraju, tako da je sada na UEFA da donese konačnu odluku - da li ostaje rezultat iz 93. minuta ili će jedna od dvije reprezentacije pobijediti za "zelenim stolom" 3:0?

O ovoj temi MONDO je razgovarao sa poznatim rumunskim novinarom Emanuelom Rošuom koji je pisao za brojne medije poput "Gardijana", a koji je sa lica mjesta pratio sinoćnju utakmicu i izvještavao o skandalu koji su napravili igrači "Kosova".

Tražili su izgovor da napuste teren

"Atmosfera je prije meča bila pomalo napeta, pošto smo i ranije igrali sa njima i ne volimo da igramo protiv njih. Nije zbog onoga što njihovi fudbaleri rade na terenu, imaju dobre igrače i solidan tim, nego im nedostaje karakter. Tako je još od našeg prvog meča koji smo igrali sa njima u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine kada su rumunske fudbalere i uopšte našu cjelokupnu javnost na ružan način vrijeđali u Prištini", ističe Rošu i podsjeća da se slična situacija kao juče dogodila i prošle godine u Bukureštu, kada su igrači tzv. Kosova takođe napravili skandal.

"Pričati o fudbalu poslije svega je deplasirano, pošto za njih ovo nije bilo fudbalsko pitanje - ovo je za njih bio samo izgovor da napuste teren, htjeli su da dobiju na nezakonit način i sve je bilo s umišljajem po mom mišljenju. To cijenim na osnovu onoga što su radili i šta su pričali sada, pošto sve što govore ne može da se podupre činjenicama".

Istakao je da su u saopštenju FS "Kosova" istakli da su trpjeli rasističke uvrede, a Emanuel Rošu dodaje da su na kraju meča namjerno provocirali nadajući se reakciji navijača koja će biti dovoljna da dobije za "zelenim stolom".

"Šteta je što su to radili jer su juče bili bolji tim, zapravo. Tako da glavni razlog svega što se desilo i njihovog napuštanja terena je to što su zamislili da dobiju 3:0, službenim rezultatom. To je sve što su htjeli. Nema to veze sa politikom ili bilo kakvim sukobom dvije nacije ili bilo šta slično, htjeli su bez fer-pleja do pobjede. Pokazali su uz to i veliko nepoštovanje prema našim igračima, pa trenerima, javnosti, novinarima... To je jako tužan prizor za mene kao novinara. Nikada u životu kao novinar nisam vidio takvo ponašanje od strane igrača ili novinara. To je nečuveno, nenormalno ponašanje", oštro je istakao rumunski novinar.

Ne prekida se utakmica zbog "Srbija"

Breaking | Surreal! Kosovo walk off the pitch in the 93rd minute of their Nations League match in Romania after the local fans chanted Serbia's name. Game interrupted!!! The Kosovo players are inside their locker.



Rošu ističe i da nije bio iznenađen dešavanjima na kraju utakmice jer su istu stvar pokušali i lane, samo što su se vratili na teren, a sada nisu. Gostujući u jednoj TV emisiji pred meč, Rošu je čak najavio da je takav scenario moguć, pošto je očekivao da igrači "Kosova" naprave cirkus i zato mnogi u zemlji nisu ni iznenađeni.

Da li je skandiranje "Srbija" bio dovoljno dobar razlog da igrači odu sa terena? Ako pitate Rošua, to je besmislica: "Skandiranje riječi Srbija apsolutno ne može da bude razlog da napustiš teren, to su oni fabrikovali da bi ispao skandal. Samo u nadoknadi vremena su ultrasi pjevali Srbiji, i to u tek nekoliko navrata, a za to vrijeme su igrači tzv. Kosova provocirali. Znate već kakvi su navijači, da se strasti brzo zapale. Koliko sam ja čuo, nisu ni spominjali riječ Kosovo. Samo su skandirali Srbija u nadoknadi, svakako to nije razlog da se meč prekine", objašnjava Rošu.

Zašto sumnja da je "Kosovo" sve isplaniralo

This is how Kosovo's players left their locker room after the Nations League game vs Romania.

Kosovo walked off the pitch and abandoned the game.

The final whistle came 60 minutes after they ate the pizza

Digi Sport Romaniapic.twitter.com/41VfoGWoce — Emanuel Roşu (@Emishor)November 16, 2024



"Ja mislim da su od početka planirali da prekinu utakmicu - i ako gledalo šta su pričali poslije meča - meni je očigledno da oni čak žive u paralelnoj stvarnosti. Opisuju stvari koje se nisu dogodile i ne znam zašto nas krive za rasizam? Kod nas u ligi čak igraju fudbaleri sa Kosova i nemaju nikakav problem, gleda svako svoja posla... Mi smo tolerantna nacija, prijateljski nastrojena, ali čini se da nas mnogi mrze", naglašava nam rumunski novinar.

Još jednu stvar vidi kao krucijalnu u dokazu da igrači tzv. Kosova nisu imali nikakvu namjeru da se vrate na teren, odnosno da su bili srećni zbog prekida.

"Činjenica da su naručivali pice i jeli ih u svlačionici dok su rumunski fudbaleri i novinari čekali napolju na minus 2, samo da se oni na kraju ne pojave - mi pokazuje da je čitava stvar urađena sa umišljajem, da su sve to zamislili i prije nego što je počela utakmica", dodao je Rošu.

Koga će UEFA kazniti?

Izvor: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

Ovake delikatne situacije uvek iziskuju temeljnu analizu i već su predstavnici dva Saveza imali sastanak sa delegatom, inače Milovanom Đukanovićem iz Crne Gore, ali sada je odluka na Disciplinskoj komisiji UEFA. Može da registruje meč rezultatom u trenutku prekida (0:0) ili da jednom od timova dodijeli pobjedu za "zelenim stolom".

"Očekujem što prije reakciju UEFA i mislim da će FS Rumunije biti sasvim u redu. Slične stvari su se već dešavale kada su neki drugi timovi bili domaćini, tako da ćemo vjerovatno dobiti novčanu kaznu i stadion će biti suspendovan na meč ili dva. Ali, sve više od toga bilo bi preoštro. Mislim da će tzv. Kosovo izgubiti 3:0 jer nisu imali razlog da odu sa terena i moraju da snose posljedice za svoja djela", naveo je Rošu.

Veliko prijateljstvo Rumuna i Srba

Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Dobro je poznato da su Srbija i Rumunija u odličnim odnosima, i te kako decenijama postoji međusobno poštovanje, a ogleda se i u podršci za ostanak Kosova i Metohije unutar granica naše zemlje. Rumunija nije priznala Kosovo i njeni navijači kada god imaju priliku izražavaju podršku očuvanju teritorijalne celovitosti Srbije.

"Da li će Rumuni nastaviti da viču Kosovo je Srbija i ubuduće ako budemo kažnjeni? Ne mogu da vidim u budućnost, ko zna šta će se desiti, ali ne vjerujem da će se nešto promijeniti", rekao je Rošu.

"I prošli put kada smo kažnjeni, navijači su, bar kako sam ja to vidio, takođe skandirali samo Srbiji, nije bilo spominjanja Kosova, tako da očekujem da fudbaleri tzv. Kosova dobiju šta su zaslužili. Moraju da se okrenu samo fudbalu i onome što se na terenu, a ako se to desi - možda povrate poštovanje", zaključio je rumunski novinar za MONDO.

(Mondo.rs/Milutin Vujičić)