Rumunski savez se oglasio zbog haosa: "Slogan 'Kosovo je Srbija' nije rasizam"

Nacionalni savez Rumunije oglasio se nakon utakmice protiv "Kosova" u Ligi nacija.

Fudbalski savez Rumunije oglasio se nakon skandaloznog kraja utakmice te reprezentacije i "Kosova" u meču Lige nacija. Fudbaleri "Kosovo" napustili su samoinicijativno teren, za sobom ostavili haos u svlačionici, a savez iz Prištine oglasio se i tražio hitnu reakciju UEFA zbog "rasizma".

U odgovoru na to, Fudbalski savez Rumunije, koja ne priznaje samostalnost "Kosova", demantovao je optužbe na svoj račun i na račun svojih navijača i igrača.

"Vjerujemo da su optužbe koje dolaze od gostujućeg tima neutemeljene i duboko vjerujemo da su njihovi potezi bili unaprijed smišljeni. Fudbalski savez Rumunije izražava zahvalnost ka skoro 50.000 rumunskih navijača koji su bili na stadionu. Zahvalni smo zato što su zadržali civilizovani pristup i što, koliko je bilo moguće, nisu reagovali na provokacije fudbalera Kosova".

"Važno je naglasiti da tokom meča nije bilo rasističkih skandiranja i nijednom se nije čuo čak ni slogan 'Kosovo je Srbija'. Štaviše, htjeli bismo sve da podsjetimo na odluku koju je Disciplinska komisija UEFA donijela pri sličnom incidentu prošle godine, u kojem se Kosovo ponijelo na isti način. Donesena odluka razjasnila je da slogan 'Kosovo je Srbija' ne može biti karakterisan kao rasistički i zato ne može da inicira tu disciplinsku proceduru. To je i delegat UEFA ponovio na tehničkom sastanku uoči sinoćnjeg meča, a to dokazuje da su zvaničnici Kosova znali koje posljedice nosi to što su njegovi igrači napustili svlačionicu".

"Šteta je što je fudbalski tim odlučio da napusti teren i da ode u svlačionicu samo dva minuta prije posljednjeg zvižduka sudije, kada je shvatio da više ne može da ostvari željeni rezultat. Taj potez pokazuje manjak poštovanja prema sportu i totalno se kosi sa fer-plejom".

"A, što se tiče navodnih incidenata na konferenciji za novinare poslije meča, o čemu su stizale poruke od kosovske federacije, kategorično demantujemo da su se dogodili. Nijedan predstavnik Fudbalskog saveza Rumunije nije bio pristutan i štaviše, predstavnici delegacije Kosova inicirali su sukob sa rumunskim novinarima. To mogu da potvrde svi koji su bili prisutni".

"Fudbalski savez Rumunije čvrsto vjeruje da promocija fudbalskih vrednosti pozitivno utiče na društvo i ima snagu da pruži primjer budućim generacijama. Nažalost, ponašanje delegacije Kosova i posebno igrača Kosova u Bukureštu, služi kao primjer 'kako ne postupati' u profesionalnom sportu. Čekamo odluku UEFA u vezi sa ovim. I s obzirom na to da je Kosovo odbilo da završi meč na terenu i da su igrači otišli iz svlačionice bez dozvole sudije, to može da bude završeno samo jednim rezultatom, onim navedenim u pravilima igre", saopštio je Fudbalski savez Rumunije.

U momentu prekida utakmice, rezultat je bio 0:0.