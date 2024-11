"Kosovari imaju kompleks, nas su zvali 'Cigani'!" Belodedić brutalno spustio Albance

Miodrag Belodedić je istakao da su scene koje su pravili fudbaleri sa "Kosova" - glupe.

Pravi skandal izbio je kada je na samom kraju meča Lige nacija između Rumunije i tzv. "Kosova" tim gostiju izašao sa terena. Iako su navijači Rumunije cijeli meč skandirali "Srbija, Srbija" i "Kosovo je Srbija", tek tada na kraju kada su vidjeli da neće izvući rezultat koji im odgovara fudbaleri reprezentacije tzv. "Kosova" suizašli sa terena. Nakon toga napravili su i haos u svlačionici, davali neprimjerene izjave, a sada se o svemu tome oglasio Miodrag Belodedić.

Nekadašnji fudbaler Steaue i Crvene zvezde, osvajač Lige šampiona sa oba istočnoevrpska kluba, sada je u rumunskim medijima komentarisao haos koji se desio u Bukureštu. Osim napuštanja terena vidjeli smo i sukob Amira Rahmanija i Denisa Alibeka, a sve to je vrlo oštro osudio Belodedić.

"Glupost. Šta više ostaje da se kaže. Ako njih to pogađa, to je njihov problem. I oni su nama govorili da smo 'Cigani', psovali su nas, a mi smo se samo smijali na sve to. Oni imaju kompleks. To je glupost. Umjesto da gledaju svoja posla, da igraju fudbal, oni imaju taj problem koji će ih dugo sputavati", istakao je Belodedić u intervjuu za portal GSP.

Na prvom meču u Prištini Rumuni su neprijateljski dočekani, ali su pobijedili sa 3:0. I tada je bilo protesta zbog transparenata i priče da su uzvici "Srbija, Srbija", rasizam.

"O kakvim incidentima pričamo? Jel je bilo tuče? Jesu li kačili banere? Zar nisu oni nama pogrdno skandirali? Šta se onda desilo? Igrali smo, skupili redove i pobijedili. Kakav je to rasizam? Kada su nas nazivali 'Ciganima‘ to nije bio rasizam? Da li smo mi tada napsutili teren? Ne, nego smo gledali svoj posao, znamo ko smo i šta smo. Kao mala djeca. Ako ih malo duže gledate oni počnu da plaču. Budalaština“, zaključio je Belodedić.