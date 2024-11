"Čujemo se sa Jokićem, pratimo sve": Trener Denvera potvrdio, zbog ovoga Nikola ne igra!

Trener Denvera Majkl Meloun potvrdio je da Nikola Jokić ne igra zbog porođaja supruge Natalije.

Denver bez Nikole Jokića ne može, vidi se to i po prethodne dvije utakmice protiv Nju Orleansa i Memfisa gdje je tim iz Kolorada izgledao kao potpuno prosječan sastav. Dva poraza i loša igra Nagetsa pokazali su svima zašto je Srbin najbolji košarkaš na planeti.

Zašto ne igra? Bilo je spekulacija prethodnih dana, a sada je jasno. Njegova supruga Natalija trebalo bi da se porodi vrlo brzo i on želi da bude uz nju u Denveru. Zato nije išao na dva gostovanja i velika je vjerovatnoća da neće biti u timu ni za naredni meč sa Memfisom, a pitanje je hoće li se naći na parketu 23. novembra kada njegov tim bude dočekao Dalas. Pred duel sa Grizlisima Meloun je potvrdio razloge izostanka. "Nema novih vijesti o Nikoli. U stalnoj smo komunikaciji sa njim, čujemo se i pratimo da su njegova supruga i on dobro", rekao je Meloun.

Poslije meča sa Memfisom i poraza (105:90) novinara je najviše zanimalo to što Džamal Marej igra loše i što se muči ove sezone. "Kad Jokić ne igra cijeli plan je da zaustave Džamala i Majkla Portera i to su i uradili. Bez obzira za to za koga pravimo akcije, moramo da radimo bolji posao da im stvorimo bolje šuteve i to možemo da popravimo. Džamal je startni plejmejker koji nam je pomogao da osvojimo titulu, mora da bude i organizator igre i poenter. Ako to nije, onda moramo da tražimo da to rade neki mlađi igrači koji nisu spremni za to u ovom trenutku. Mora da razigrava i saigrače i da pogađa, to je njegova najbolja verzija", zaključio je Meloun.

