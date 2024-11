"Pitao sam Nikolu Jokića kako je sve bolji i bolji"

Nikola Jokić objasnio Amerikancu kako je sve bolji i bolji.

Srpski košarkaš Nikola Jokić najbolji je igrač NBA lige već godinama unazad, a o tome koliko je dobar često razmišljaju i njegovi saigrači. Kada je osvojio prvu MVP nagradu u ligaškom dijeu sezone mnogi su smatrali da centar Denver Nagetsa neće moći da ponovi takvu sezonu, a on je svake godine sve bolji.

U međuvremenu je tri puta bio MVP ligaškog dijela sezone, jednom MVP finalne serije i jednom je predvodio tim iz Kolorada do titule - istorijske, prve za franšizu. Na tom putu mu je saigrač Majkl Porter Džunior koji nije mogao da vjeruje kada je dobio odgovor kako je to Nikola Jokić napredovao iz sezone u sezonu.

"Pričao sam sa njim u teretani nakon jedne utakmice, bilo je čudno. Sjećam se njegove prve MVP nagrade i od tada je bio sve bolji i bolji. Pitao sam se kako postaje sve bolji? Pitao sam ga i on je bio u fazonu: 'Vi momci radite, ako postajete bolji i ja postajem bolji'. To pokazuje njegov način razmišljanja. Nastavlja da radi na svom tijelu, umu. Nastavlja da se razvija u lidera i sve što možete da kažete o početku sezone, o tome šta je sve uradio do sada je istorijski", rekao je Majkl Porter mlađi.

Mnogi smatraju da je igra Nikole Jokića najatraktivnija u NBA ligi, a uživa i Porter. "Ono što radi iz večeri u veče, iz dana u dan, zabavno je gledati", rekao je saigrač najboljeg igrača u američkoj ligi, a ujedno i prvog favorita za osvajanje MVP nagradu u ligaškom dijelu akteulne sezone.

Nikola Jokić na početku nove sezone bilježi brojke kakve nije nikada u karijeri. Provodi na terenu više vremena nego ikada, postiže 29,7 poena, a uz to ima 13,7 skokova i 11,7 asistencija po meču. Nakon prvih 10 utakmica odigranih u novoj sezoni Jokić je na putu da odigra najbolju takmičarsku godinu svoje karijere u NBA.

