Mario Hezonja može da bira, ali vjerovatno ostaje u Real Madridu

Mario Hezonja može da bira gdje će da nastavi karijeru, a sada je govorio o svojoj budućnosti za španski "As".

Izvor: MN PRESS

Grobari su mu u prošlosti čak i skandirali, on je hvalio atmosferu u "Areni" i Beogradu, a sada Mario Hezonja ostaje bez ugovora. Kada se završi Fajnal for Evrolige i plejof španskog prvenstva moraće iskusni Hrvat da odluči o svojoj budućnosti. Žele ga Panatinaikos i Barselona, a on je imao svoje nesuglasice sa trenerom Ćusom Mateom. Ipak, Florentino Perez želi da Super Mario ostane.

"Moja budućnost? Nemam pojma. Predsjednik Real Madrida Florentino Perez mi prijeti svaki put kad me vidi za ručkom i kaže mi da moram da ostanem ovdje. Vidjećemo, radimo na tome. Prije nekoliko mjeseci sam rekao, mislim da je to bilo u januaru, da mislim da je ovo potencijalno najbolji tim u istoriji Evrolige i to zaista mislim. Mnogo toga će zavisiti od ljudi sa vrha, ali sa ovakvim igračima možemo da dođemo do velikih visina. Bilo je i ranije klubova koji su mnogo pobjeđivali, ali mislim da mi možemo da odemo više od bilo koga", naglasio je Hezonja.

Ove sezone on je prosječno postizao 13,7 poena po meču, uz 4,4 skoka i urkadenu loptu za 22 minuta na terenu. Sa 29 godina navodno ima i ponudu vrijednu 7.000.000 evra, ali on prvo hoće da odbrani prošlogodišnju titulu prvaka Evrope.

"Prošle godine smo stigli do izuzetne hemije u timu. Mnogo stvari je pomoglo i ako bismo sada osvojili Fajnal for... Imamo tu hemiju, veterane koji mogu da podignu svakog saigrača, a svi zajedno imamo isti cilj, da donesemo pehar u Madrid. Uživanje je biti u ovakvoj grupi", naglasio je Hezonja.

Iako mu se grobari nadaju, sva je prilika da će Mario Hezonja na kraju ipak odlučiti da ostane igrač Real Madrida i da je izgladio nesporazume sa stručnim štabom i da želi da ostane.

"Kada pričam sa Florentinom on mi kažem da moram da ostanem. Pričao sam i sa Huanom Karlosom Sančezom i Albertom Hererosom i sa svima i imamo iste ciljeve, ali moramo to da dovedemo do kraja. Ali sada nije vrijeme da zamaramo tim sa onime što se dešava sa pojedincima. Doći će perfektan momenat, jer je za nas jako bitno da osvojimo i ligu. Nadam se da će dobre vijesti doći posle toga", završio je Hezonja.

