Zvezda i Partizan kreću, a dva tima hoće da ih šokiraju: Kreće jurnjava za peharom šampiona Srbije!

Crvena zvezda, Partizan, Mega i FMP igraće za titulu šampiona Srbije.

Izvor: MN PRESS

Počinje borba za nacionalnu titulu! Superliga je startovala mečevima četvrtfinala, ali svi su čekalib da se "vječiti" pridruže takmičenju. Nakon što je završeno finale ABA lige, sada nas očekuju dueli polufinala Superlige Srbije i konačni kraj ove maratonske sezone.

Prvi će na teren igrači Partizana i Mege od 18:30, a crno-bijeli imaju čega da se plaše! Mega ih je pobijedila jednom u ABA ligi ove sezone, mada teško da će sada bez Nikole Đurišića i uz upitnog Uroša Plavšića uspjeti da ponove taj rezultat. Mada ni crno-bijeli nisu u idealnoj situaciji.

"Sutra počinjemo Košarkasku ligu Srbije u situaciji koja je previše delikatna što se nas tiče, imamo dosta povrijeđenih igrača i nekih drugih problema. Ali u kojoj god situaciji da se nalazimo uvijek je najvažnije da igrači i mi reagujemo na pravi način i da pokažemo sve ono što imamo unutra, da damo sve od sebe, i da igramo najozbiljnije Košarkašku ligu Srbije, to je jedina želja koju imamo", rekao je Željko Obradović pred prvi meč.

Izvor: MN PRESS

Serija se igra na dva dobijena meča a Marko Barać je istakao da je Mega sada u podmlađenom sastavu i da će njegov tim i u takvom okruženju probati da se dokaže u najboljem svjetlu. "Polufinale domaće lige donosi nam seriju protiv Partizana, tima sa kojim smo igrali nekoliko puta ove sezone i koji vrlo dobro poznajemo. Nakon završetka obaveza u ABA ligi, pokušali smo da integrišemo nekoliko novih mladih igrača na koje ozbiljno računamo. Pred nama je izuzetno težak zadatak na gostujućem terenu, ali daćemo sve od sebe da se pokažemo u dobrom svjetlu", rekao je Barać.

Crvena zvezda će od 20:30 krenuti u odbranu titule duelom protiv FMP-a, a nakon osvajanja dva trofeja ove sezone ambicije crveno-bijelih se nikako ne smanjuju. "Igramo prvu utakmicu polufinala Srpske lige. Prva stvar koju moramo da uradimo je da okrenemo novi list i stranicu naše knjige. Izuzetno poštujemo ekipu FMP-a znamo da imaju ekstra motivaciju. Zato moramo da budemo vrlo koncentrisani, da se držimo našeg plana i igramo našu igru", rekao je Janis Sferopulos, koji je svoju misiju na klupi crveno-bijelih upravo protiv FMP-a.

Izvor: MN PRESS

FMP je kao gost autsajder u ovom meču, a Saša Nikitović koji je nekako uspio da ugasi požare u ekipi tokom prethodne sezone sada ističe da njegov tim bez ikakvog ritma ulazi u ovaj meč.

"Trenažno nije lako ulaziti u jači intenzitet jer je duga sezona, povrede se pojavljuju i hronični problemi. Pokušali smo da u ovom periodu to malo zaliječimo uz odmore i terapije, a onda da napravimo naravno i trenažni dio. Ulazimo u utakmicu bez takmičarskog ritma, 18 dana je prošlo od prethodne utakmice i zato vjerujem da ćemo daleko bolje izgledati u drugom meču. Ostaje da se vidi u kom ćemo biti sastavu u odnosu na pomenute probleme, ali je sigurno da ćemo se boriti maksimalno u želji da opravdamo prvo mjesto do kog smo zasluženo došli u ’’plej-inu’’. Mi smo početni cilj ispunili, a to je da zauzemo to četvrto mjesto u plej-ofu Superlige. Sve preko toga je veliki uspjeh, a kada bismo uspjeli da izborimo treću utakmicu to bi bilo fenomenalno", naglasio je on.