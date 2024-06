Jokić im nije najbolji jer su zavidni! Emir Kusturica: Kad Nikola stane na pola rečenice, dobro znam šta osjeti

Proslavljeni reditelj stao u odbranu Nikole Jokića od onih koji ne smatraju da je dvostruki NBA MVP najbolji košarkaš u NBA ligi sa ovih prostora.

Izvor: YouTube/Sport light/MN Press

Proslavljeni srpski reditelj Emir Kusturica biranim riječima govorio je o Nikoli Jokiću, opisijući kako je Somborac u Sjedinjenim Državama uradio ono što je on oduvijek žudio da uradi. U intervjuu u podkastu "Sportlajt" kod Igora Miklje Kusturica je pričao nadahnuto o najvećem košarkašu svijeta.

"Jokić je čovjek oko koga je počela polemika, vidio sam da je Kukoč dovodio u pitanje, pa se ispravljao... Jokić ima najveći uspjeh od svih košarkaša sa Balkana u NBA ligi, ne samo statistički, već i po neobičnosti svoje pojave. Uspio je da prošle godine sruši ligu i da dobije nagrade za najboljeg igrača na svemu obrnutom od onoga što su standardi. Da bi imao skočnost, moraš uvijek da radiš tegove, kad se rodiš kao crnac, malo ti je lakše oko skočnosti, mada im to nije dovoljno za plivanje. Ne gledam to rasno, već po prirodnoj datosti. Jokić ima mišiće ravne, ali jake kao i njihove, ali ima mozak koji je stavio ispred svih njihovih fizičkih prednosti. Uspio je da od tima koji je držao sredinu lige napravi NBA prvaka. I to je takođe prirodno. NBA je rimska arena, plus zabava. Neko ko odigra taj broj utakmica, ne znam na koji način može da izbjegne suplemente koji mu obezbjeđuju trajanje. On je igrao Slavnića sa 213 centimetara. Kako je to moguće? Pa, moguće je!"

"On je fenomen i dugo ćemo čekati da se pojavi još neko takav. Pričali da je debeljuca, mančmelou, koji se pojavi tamo i jedva ga prihvate, a njegove su želje bile da eventualno odigra neku utakmicu u nekom velikom evropskom timu, a sada je sigurno ušao u Top 10 igrača u NBA ligi. Ali postoji ta generacijska surevnjivost 'Nije on najbolji'. Ali oni su zavidni. To je uspjeh njihovog roda, od tih kostiju, tih majki, od majke koja sigurno u Somboru može da spremi dvorište bolje nego ijedna druga komšinica, a sin zna da pospremi utakmicu na način na koji niko drugi ne može. Ne znam da je do Harlema postojao igrač koji se pojavio na terenu sa tako malo snage i sa tako efikasnim rezultatom."

"Jokić je introvertni pobunjenik, veoma teško mu pada ta ideja da mora da priča sa novinarima, pa onda u pola rečenice osjetim šta sam ja imao i što sam odustao od svega. Vidi da to ide u nepristojnost, pa se onda vrati i daje veliku važnost MVP-u."

"Bio sam u Kanu 1985. i mnogi su govorili da će film da pobijedi i nije tačno da nije bilo para da ostanem u posljednja dva dana, već sam izbjegao gužvu. Bio sam u Sarajevu kad sam dobio Zlatnu palmu i da ne bi bilo 'Ja sam veliki reditelj', postavljao sam parket. Nekima je to bilo duhovito, nekima arogantno. To se pamti, da sam bio deskriptivan niko se ne bi sjetio. Ali vratimo se Jokića, on je uradio sve ono što sam želio u životu - da radim operativno sa najozbiljnijim i najvećim glumcima na svijetu, tu svrstavam i naše, a da pritom ne moram da budem žrva da na to što sam uradio dodajem 'javnu ličnost' koja se kreće po klubovima i slično. Nikad se nisam družio sa filmadžijama, već sa poljoprivrednicima, mangupima, intelektualcima..."