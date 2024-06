"To je vaš problem, postaje mi dosadno i neugodno!" Pešića iznerviralo pitanje o Jokiću: Ovo ima samo u Srbiji!

Svetislav Pešić reagovao je na novo pitanje o Nikoli Jokiću i reprezentaciji Srbije.

Izvor: Kamaryt Michal / ČTK / Profimedia

Svetislav Pešić objavio je spisak kandidata za reprezentaciju Srbije za Olimpijske igre i na njemu se nalazi i ime Nikole Jokića. To znači da će izvesno najbolji košarkaš planete i centar Denvera nositi dres sa grbom nacionalnog tima na predstojećem takmičenju. Očekivano, to je privuklo veliku pažnju.

Tako je selektor "orlova" dobio pitanje o Nikoli u Nišu gdje je odlikovan za počasnog doktora Univerziteta u Nišu. Jedno od pitanja bilo je u vezi toga da li se pribojavao u vezi toga. "Kako to mislite? To je proces koji se dešava od kada sam preuzeo reprezentaciju. Svi igrači, među kojima je i Nikola, koji mogu da unaprijede uspjehe reprezentacije nalaze se na spisku. I ne samo na spisku, već su u svakodnevnoj komunikaciji sa nama koji smo zaduženi za reprezentaciju", rekao je Pešić.

Još jednom je ponovio da mu smetaju pitanja samo o Jokiću. "Vi novinari se samo raspitujete za Jokića i to je vaš problem. Ne govorim o njemu kao igraču i ličnosti, volio bih kao i on, da svi malo više počnete da pričate o ekipi. Pomalo je dosadno, neugodno da moram da objašnjavam zašto je Nikola došao ili nije došao. Ne pitate me ni za jednog drugog igrača. Ovo samo u Srbiji može da se dogodi", poručio je Pešić.

Srbija je na Olimpijskim igrama u grupi sa Amerikom, Južnim Sudanom i pobjednikom kvalifikacionog turnira na kom su favoriti Italija i Litvanija.

