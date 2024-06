NBA šampion zaplakao, a onda se pojavio mališan: Nije htio sina, a sad plače s njim u naručju

Sam Džejson Tejtum priznaje da nije bio oduševljen time što će mlad postati otac, ali ističe da mu je to zapravo donijelo NBA trofej.

Izvor: X/NBA

Džejson Tejtum je proradio i Boston Seltiksi su uzeli 18. NBA titulu u istoriji. Postigao je 31 poena, imao je 11 asistencija i 8 skokova u petom meču finala NBA lige, a onda se slomio. Kada je sudija odsvirao kraj on je pao na parket i zaplakao. A onda se tu stvorio Džejson Tejtum junior! Šestogodišnji sin Džejsona Tejtuma ukrao je šou.

"Šta će sada reći?", prvo je rekao Tejtum posijle meča misleći na sve koji su ga kritikovali svih sedam godna koliko je u ligi, a onda je dodao: "Ovih posljednjih sedam godina su bile rolerkoster. Gore-dole. Morao sam da slušam sva sr*nja koja su ljudi pričali o meni. Danas se isplatilo!"

Maleni Džejson junior je dijete iz veze sa jednom od koledž ljubavi i rođen je 2017. godine. On mu je pomogao da dođe do ove titule. "Naučio me je osjećaju odgovornosti to što sam znao da postoji šestogodišnja mala verzija mene koja gleda sve što radim i da moram da budem najbolja verzija sebe. Moram uvijek da pazim šta radim jer on uvijek gleda", rekao je Tejtum poslije meča. Pogledajte i kako je emotivni momenat sa sinom na terenu izgledao:

Iako je najveća zvijezda tima nije Tejtum dobio nagradu za MVP-a finalne serije, već je ona otišla u ruke Džejlena Brauna. I Tejtum je bio najsrećniji zbog toga. "Prvo da mu čestitam, zaslužim je i srećan sam zbog njega. To je nevjerovatno dostignuće. Za nas je bilo najbitnije da osvojimo trofej, nije bilo bitno ko je MVP finala. Bilo je sjajno vidjeti ga i jako sam srećan zbog njega", rekao je Tejtum posle meča.

A onda je nastavio da odgovara na pitanja o sinu. Kao što je Ognjena Jokić bila zvijezda večeri kada je Nikola sa Denverom uzeo titulu, sada su samo stizala pitanja o mališanu. "Koju god odluku sam htio da napravim morao sam da se postaram za njega. Nisam mogao da radim šta hoću. Prvi ću reći da nisam bio oduševljen kad sam saznao da ću biti otac, ali sam ubrzo shvatio da je to najbolja star koja mi se desila. Nema ničeg boljeg od toga kada si otac", rekao je on.