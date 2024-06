Dončić izašao pred novinare pa dokazao kakav je šampion: Htjeli da kuka i napadne Kajrija, evo šta je rekao

Luka Dončić je zaista čistokrvni šampion!

"Ništa, tužan sam jer smo izgubili i to je to", rekao je najkraće moguće Luka Dončić kada su ga poslije poraza u finalu NBA lige novinari pitali kako je i šta osjeća poslije poraza i kraja sezone. Sjajni Dončić je predvodio tim u svakom meču NBA finala, ali uglavnom nije imao podršku saigrača. Od samog početka serije igrao je povrijeđen, ali njemu to nije bitno. Smatra da je krivica što titulu nije osvojio najviše na njemu.