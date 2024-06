"Nikola Topić neće igrati u NBA sljedeće sezone!" Oklahoma se oglasila o srpskom pleju odmah poslije drafta

Sem Presti je otkrio šta očekuje od Nikole Topića i ko ga je ubijedio da potroši pika prve runde na Srbina.

Izvor: MN Press/Yutube/ Oklahoma City Thunder/Printscreen

Nikola Topić je izabran na NBA draftu i Oklahoma Siti Tanderi su ga uzeli sa 12. pozicije u prvoj rundi. Bio je projektovan i u prvih pet pikova međutim povreda prednjih ukrštenog ligamenta ga je odvojila od terena i zato je pao na 12. poziciju. Sada je generalni menadžer Oklahome Sem Presti otkrio zašto ga je uzeo ispred ostalih koje je mogao da bira. Takođe je pričao o njegovom stanju kada je povreda u pitanju.

"Odredićemo plan akcije u vezi sa povredom. Izuzetno smo optimistični u smislu toga šta smo vidjeli i mislim da ćemo uspjeti sve da riješimo, ali takođe očekujemo da neće igrati za nas sljedeće sezone", rekao je Sem Presti.

On je otkrio da je zapravo dolasku Topića u Oklahomu kumovao Vasilije Micić! Plejmejker reprezentacije Srbije je proveo dio prošle sezone u Oklahomi i nahvalio je mladog organizatora igre Crvene zvezde.

"Proveo sam mnogo vremena razgovarajući sa Micićem o ovom igraču. Iskreno. On mi je mnogo pomogao zaista. Vasilije Micić je u ranoj fazi karijere imao sličnu povredu. Mislim da svi znaju šta mislimo o Miciću. On ima sjajnu košarkašku pamet i to što sam mogao da razgovram sa njim, ne samo o igraču već i o tome kroz šta igrač u tim godinama prolazi. To je bilo važno zbog empatije", otkrio je on.

Sem Presti je poznat kao generalni menadžer koji jako rijetko griješi sa izborima na draftu, a detaljno je objasnio šta mu se najviše sviđa kod srpskog košarkaša. Prije svega je govorio o mentalnoj strani i velikoj zrelosti igrača koji je tek punoljetan.

"Ono što kod Nikole vidim kao veoma zanimljivo i važno je da je izuzeztno zreo za svoje godine. Izuzetno je zrela osoba. Ako razgovarate sa njegovim saigračima ili ga posmatrate kao dio tima on je sjajan saigrač. Mislim da za svoje godine ima sjajno razumijevanje dinamike tima, mislim da dobro razumije sebe, da je znatiželjan. Kao osoba je veoma zanimljiv u smislu načina na koji gleda tim, takmičenje, učenje. Mislim da je to veoma rijetko. Intrigantno je imati nekoga takvog u timu. A onda kada na to imate i nekoga ko ga dobro poznaje kao Micić, to je od velike pomoći takođe", završio je Presti.

