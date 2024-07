Avramovića ne zanimaju klubovi, fokusiran je samo na reprezentaciju: Avramović se oglasio o odlasku iz Partizana

Srpski košarkaš trenutno misli samo na reprezentaciju.

Partizan je između dvije sezone ušao u potpunu rekonstrukciju tima, a trener Željko Obradović imaće potpuno novu ekipu za narednu takmičarsku godinu. Postoje naznake da bi iz prošlosezonskog sastava u crno-bijelom mogao da ostane samo Balša Koprivica, jer su čak i za igrače pod ugovorom drugi klubovi pokazali interesovanje. Takav slučaj je sa Aleksom Avramovićem.

U dosadašnjem dijelu prelaznog roka pričalo se o odlasku u Dubai, Makabi iz Tel Aviva, novog evroligaša Pariz... Avramović ima ugovor sa Partizanom, ali će se o tome više znati tek nakon Olimpijskih igara jer bek iz Čačka trenutno ni najmanje ne misli o klupskom djelu sezone nego je fokusiran na reprezentaciju.

"Ne zanimaju me te priče, trista posto sam fokusiran na reprezentaciju. Šta će biti sa klubom, to me ne zanima. U smislu da me u ovom trenutku ne dotiče. Šta bude, biće", rekao je Aleksa Avramović za "Meridian Sport".

Mnogo pričljiviji Aleksa Avramović bio je kada je na red došla reprezentacija Srbije koja se trenutno priprema za Olimpijske igre u Parizu. Tamo će se opet juriti medalja, da se "potvrdi" osvojeno srebro sa Mundobasketa na Filipinima u jesen 2023. godine. Atmosfera je ponovo na visokom nivou, kao i u Manili.

"Dobro smo odradili ove dvije probe, naučili smo dosta iz toga. Čini mi se da smo drugu utakmicu igrali sa većim intenzitetom nego prvu. U smislu da smo povećali broj tih presječenih lopti, što nam je donijelo dosta lakih poena. U narednoj nedjelji nas čeka taj meč sa Francuskom, pa ćemo se onda u završnoj sedmici u Abu Dabiju sresti sa Australijom i SAD, za kraj sa Japanom, tu u Areni, pred našom publikom", ispričao je košarkaški reprezentativac Srbije.

Dodao je i detalje o atmosferi u Pešićevom timu. "Ništa nije drugačija. Timska hemija je fantastična. Ostalo nam je još 20-tak dana, ni toliko, do odlaska na Olimpijske igre. Stvarno se spremamo jako i želimo da napravimo neki rezultat kojim ćemo obradovati naciju. Ne razmišljamo o SAD. Mi sada razmišljamo kako da se malo odmorimo, pa da se pripremimo za Francuze. Jer oni su ekstremno jaka ekipa. Vidjeli smo, imaju fiziku, imaju sve. Stvarno su fenomenalni. Pobijedili su Tursku sa velikom razlikom, pa onda i Njemačku...", zaključio je Avramović.

