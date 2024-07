Normalno da ću da pričam hvalospjeve o njemu! Hrvat otkrio sudbinu Vase Micića; Vraća se u Evropu!

Kruno Simon očekuje Vasilija Micića ponovo u Evroligi.

Izvor: Youtube/ Tribina clips & shorts/Charlotte Hornets/Printscreen

Kada je 2022. godine Efes u Beogradu osvojio Evroligu, junak pobjede bio je Vasilije Micić. Tada je u tom trenutku povrijeđeni hrvatski bek Krunoslav Simon jednom reakcijom objasnio koliko cijeni srpskog pleja, a sada je gostujući u podkastu "Tribina" u Hrvatskoj poručio svim mladim igračima da se ugledaju na jednog od najboljih evropskih košarkaša.

Novinar ga je pitao šta misli o Vasiliju, a uz to dodao da "zna da će sada da uslijede hvalospjevi". Kruno je mogao samo da se složi sa tim. "Hoće, hoće sigurno. On je jedan igrač koji je imao trnovit put i kažem stvarno je napravio super karijeru. Hajde, možda u NBA nije još stigao do izražaja, otišao je ipak sa 28 godina i to isto nije lako. Ali kažem, jedan igrač čiji put treba da pogleda svaki igrač koji je mlad i da vidi na koji način se uspijeva", rekao je Simon.

Mnoge je iznenadilo to što je Vasilije sa 29 godina, poslije nekoliko sezona u kojima je dominirao u Evropi odlučio da krene ispočetka i ode u NBA. Njegov nekadašnji saigrač se uopšte ne čudi tome, znao je da će takmičarski duh Micića natjerati da se isproba sa najboljima.

"On je 1994. godište, sad je napunio 30 godina. Ja sam znao da će on otići, on je takav tip. On uvijek ide još jednu stepenicu. Htio je taj izazov, imao je odlične ugovore u Evropi i mogao je da bira klub i da bira ugovor koji će da prihvati, ali on je svejedno odlučio da je sad vrijeme za NBA, da ide da se nametne", rekao je Simon.

Počeo je prilično slabo prošlu sezonu u Oklahomi, nije mnogo igrao, a onda je prešao u redove Šarlot Hornetsa i tu dobio ozbiljniju ulogu. Ipak, bez obzira na sve smatra Simon da ćemo ga uskoro gledati u Evropi. "Ja iskreno očekujem da će da se vrati, ako ne ove sezone onda nakon ove sezone", završio je Simon.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:45 Krunoslav Simon Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

"Ja iskreno očekujem da će da se vrati, ako ne ove sezone onda nakon ove sezone.