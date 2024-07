Sjajne vijesti za Srbiju i selektora Svetislava Pešića: Povrijeđeni dvojac spreman za Olimpijske igre?

Nikola Jović i Dejan Davidovac su po svemu sudeći konačno spremni!

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Srbija ima čemu da se nada! Po svemu sudeći Nikola Jović bi mogao da se nađe na Olimpijskim igrama u Francuskoj, a i Dejan Davidovac je blizu povratka na teren. Klinika u kojoj svoj oporavak obavljaju dva krilna centra nacionalnog tima Srbije objavila je sliku sa Jovićem i istakli su na instagram profilu da je on sanirao tu povredu!

"Naš reprezentativac, Nikola Jović, povredu stopala sanirao je sa našim timom fizioterapeuta, kako bi se spreman priključio ekipi pred OI u Parizu. Želimo cijelom timu puno uspjeha i zdravlja", piše u objavi ove privatne klinike. To nije sve nego se i na storijima moglo vidjeti kako Dejan Davidovac trenira, tako da djeluje da su oba krilna centra koji su se mučili sa povredama ponovo u timu.

Jović je na okupljanje došao povrijeđen i košarkaš Majami Hita nije do sada trenirao sa timom, Što se tiče Davidovca on je nastupio na pripremnom meču sa Holandijom, nakon toga ga je posebno pohvalio selektor Pešić, ali povrijedio se i bio je van timskih treninga u prethodnih nedjelju dana. Srbija u nedjelju igra meč sa Japanom, zatim dan kasnije "orlovi" nastupaju protiv Grčke. Vidjećemo da li će selektor Pešić na tim mečevima vratiti u tim nekoga od do sada povrijeđenih igrača Srbije.

(MONDO)

BONUS VIDEO: