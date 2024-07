Kris Malin opleo po selektoru Srbije Svetislavu Pešiću! Mora da se probudi, dobiće istorijsku lekciju!

Nekadašnji košarkaš i reprezentativac iz 1992. godine pokušao je da održi lekciju Svetislavu Pešiću.

Košarkaška reprezentacija Srbije će na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine igrati protiv SAD, a selektor Svetislav Pešić više puta je isticao da će srpski rival imati najbolji tim ikada. Ekipa predvođena Lebronom Džejmsom, Stefom Karijem, Kevinom Durentom i ostalim NBA zvijezdama jača je od drim tima iz 1992. godine, rekao je Pešić. I dobio odgovor iz Amerike!

Oglasio se nekadašnji košarkaš Kris Malin, član te slavne generacije u kojoj su Majkl Džordan, Leri Bird i ostali velikani američke košarke. Tadašnji tim je dominirao, a tek treba da vidimo da li će Pešićeva četa uspjeti da zaustavi ekipu koju Stiv Ker dovodi da u Parizu osvoji zlatnu medalju i tako završi ciklus jedne slavne generacije.

"On mora da se probudi, možda da skoči u srpsko more ili nešto slično i da se brzo probudi... Od mene će dobiti istorijsku lekciju", rekao je nekadašnji NBA košarkaš Kris Malin. On je tokom NBA karijere igrao za Golden Stetj i Indijanu, ali je najveće rezultate karijere pravio u dresu sa državnim grbom. Osvajao je olimpijska zlata 1984. i 1992. godine,

Podsjećanja radi, SAD su prvi put poslale svoje najbolje košarkaše na Olimpijske igre u Barseloni 1992. godine, a članovi tog tima pored Malina bili su: Majkl Džordan, Medžik Džonson, Leri Bird, Čarls Barkli, Džon Stokton, Karl Meloun, Klajd Dreksler, Skoti Pipen, Patrik Juing, Dejvid Robinson i Kristijan Lejtner.

Američki sastav prošetao se do zlatne medalje, pobjeđivali su protivnike 50 razlike u prosjeku, a smatraju se najboljim sastavom u istoriji košarke. U finalu su pobijedili Hrvatsku rezultatom 117:85, ali ko zna šta bi se dogodilo da je tadašnjoj reprezentaciji Jugoslavije bilo dozvoljeno da se takmiči. Takođe, brojni tadašnji reprezentativci u izjavama godinama kasnije govorili su o tome da bi SFRJ bila konkurentna Amerikancima, samo da se država nije raspala u građanskom ratu.

