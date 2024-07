Bio najtalentovaniji srpski košarkaš, igrao za Barselonu, pa se vratio u Beograd!

Svojevremeno jedan od najtalentovanijih evropskih košarkaša Stefan Peno novi igrač Radničkog.

Košarkaški klub Radnički sa Crvenog krsta obezbijedio je najvrijedniji potpis za narednu sezonu. Dres "Krstaša" u narednoj sezoni nosiće Stefan Peno (26), svojevremeno jedan od najtalentovanijih evropskih košarkaša i povremeni seniorski reprezentativac Srbije. Sada će po prvi put u seniorskoj karijeri igrati u Srbiji.

Peno je ponikao u OKK Beogradu, ali se još tokom tinejdžerskih dana preselio u Barselonu. Nakon nekoliko godina prešao je u Albu, sa kojom je takođe nastupao u Evroligi, a zatim ga je karijera vodila u Litvaniju, Španiju, ponovo Litvaniju i Grčku. Sada će imati priliku da se dokazuje u rodnoj zemlji, po prvi put u društvu odraslih!

"Nekadašnji član evroligaša Barselone i Albe, MVP kadetskog prvenstva Evrope, Stefan Peno (198, 97’) je novi plejmejker Radničkog! Poslije 12 godina osvajač duple krune sa Albom se vraća u Srbiju i po prvi put će debitovati u seniorskoj konkurenciji u našoj zemlji! Peno je prošao sve mlađe reprezentativne kategorije Srbije i jedan je od najzaslužnijih igrača, koji su donijeli četiri medalje Orlovima! Takođe, novi košarkaš Krstaša ima upisane nastupe i za A tim reprezentacije Srbije. Iako je još mlad i u najboljim godinama za plejmejkera, Peno će donijeti potrebno iskustvo igranja na višem nivou, koje posjeduje iz Evrolige i Evrokupa! Stefane, dobrodošao među Krstaše i želimo ti puno sreće u novoj sezoni", navodi se u predstavljanju na zvaničnim kanalima beogradskog Radničkog.

Stefan Peno rođen je u braku Srbina i Gvajanke, koju je njegov otac upoznao dok je profesionalno igrao košarku u Venecueli. Kod Stefana nije bilo dileme - uvijek je želio da predstavlja Srbiju, pa je nakon nastupa u mlađim kategorijama obukao i dres seniorskog tima, uglavnom na mečćevima kvalifikacija kada selektori nisu mogli da računaju na sve reprezentativce.

Noseći dres Srbije Stefan Peno je osvojio srebrnu i bronzanu medalju na Evropskim prvenstvima za igrače do 16 godina, bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina i srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina.

