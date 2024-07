Da li se Naneli vraća u Partizan? Amerikanac nema klub - evo kako stoje stvari!

Džejms Naneli po svemu sudeći neće nositi dres Parizana sledeće sezone.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Partizan polako sklapa tim za novu sezonu, stiglo je 11 novih igrača i Željko Obradović krenuo je u potpuni reset. Poslije sezone u kojoj nije osvojen nijedan trofej donijeta je odluka da se krene ispočetka. Otišao je maltene cijeli prošlosezonski tim, ostali su samo Balša Koprivica i nezadovoljni Bruno Kaboklo i izgleda da će tako da bude i na startu nove sezone.

Jedan od igrača kog navijači obožavaju i kom su se nadali da će ostati po svemu sudeći neće to učiniti. U pitanju je Džejms Naneli. Poslije informacija da nije potpisao ugovor ni sa jednim italijanskim klubom pojavila se nada da bi mogao da obuče crno-bijeli dres ponovo. Prema nezvaničnim saznanjima MONDA do toga neće doći.

Čeka se finalizacija određenih detalja poslije kog će i Amerikanac da dobije "zahvalnicu" kao što su dobili igrači prije njega. Posljednji među njima bili su Aleksa Avramović i Uroš Trifunović i od njih su se oprostili emotivnim porukama i poželjeli im sve najbolje u nastavku karijere. Isto će da se dogodi i sa Džejmsom uskoro.

Prošle sezone Naneli je bio jedan od važnijih igrača u timu Partizana. U Evroligi je prosječno bilježio 12,3 poena, uz 3,2 skoka i 2,6 asistencija po meču i odličan procenat za tri poena (43,3 odsto). Bila mu je to druga sezona u klubu iz Humske, a ukupno peta u kojoj je sarađivao sa Željkom Obradovićem. Još dvije pune sezone je imao sa srpskim stručnjakom u Fenerbahčeu i u jednoj se zadržao nepuna tri mjeseca.

Kako stvari stoje sa Partizanom u ovom trenutku? Čekaju se zvanične potvrde pojačanja, predsednik kluba Ostoja Mijailović najavio da će to da bude učinjeno na poseban način koji do sada nije viđen u Srbiji. Dok se to čeka, ovako bi trebalo da izgleda sastav za narednu sezonu:

Plejmejkeri: Karlik Džouns, Frenk Nilikina

Bekovi: Ife Lundberg, Sterling Braun, Arijan Lakić

Krila: Vanja Marinković, Isak Bonga, Mario Nakić

Krilni centri: Ajzea Majk, (čeka se Aleksej Pokuševski)

Centri: Brendon Dejvis, Tajrik Džouns, Bruno Kaboklo, Balša Koprivica

