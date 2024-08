Amerikanci potcijenili "orlove": Teško da se Srbija može nazvati prijetnjom!

Amerikanci veruju da će lagano do finala Olimpijskih igara u Parizu, čak i ako im se Srbija nađe na putu.

Sjedinjene Američke Države "prošetale" su se do četvrtfinala Olimpijskih igara pošto su u grupi pobijedili Srbiju, Južni Sudan i Portoriko, tako da ostaju glavni favoriti za zlatnu medalju. Uoči meča sa Brazilom, američki "NBC" analizirao je ko je do kraja takmičenja i najozbiljiniji rival njihovom drim-timu i zaključio da su to upravo oni sami.