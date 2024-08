Srbijo, ne brini, imaš najboljeg plejmejkera Evrope! Kada je bilo najvažnije, Vasa Micić pokazao da je majstor

Sjajno je odigrao Vasilije Micić u završnici utakmice Srbija - Australija u Parizu.

Srpski plejmejker Vasilije Micić preuzeo je odgovornost u finišu i dao važan doprinos plasmanu Srbiju u polufinale Olimpijskih igara sa ogromnih devet poena u četvrtoj četvrtini, za izvjesno polufinale protiv Sjedinjenih Država, koje će tek igrati protiv Brazila. Iako je promašio jedno od dva slobodna bacanja na devet sekundi do kraja, zauvijek će ostati upamćeno kako je stavio tim na svoja ramena i pogurao ga u završnu borbu za medalje.

U završnici četvrtfinalnog meča protiv Australije, on je pogodio zlata vrijednu trojku za vođstvo 76:72 na sedam minuta do kraja, kojom je najavio šta će uraditi protivniku u završnici. Potom je na pet minuta do kraja pogodio "dugu dvojku" iz naskoka za 78:75, a onda je nastao potpuni muk u hali kada je iznudio tri slobodna bacanja na tri minuta do kraja. Postavio je sa linije penala vođstvo 81:78 i još jednom pogurao "orlove" ka polufinalu. Uslijedila je završnica u kojoj je bukvalno srce htjelo da iskoči, u kojoj je Peti Mils izborio produžetak Autralijancima.

U tako tvrdom finišu svaki Micićev poen bio je dvostruko ili trostruko vrijedan. I bez obzira na to što je Vasilije čak 11 godina član "A" reprezentacije Srbije (od Eurobasketa u Sloveniji 2013), ovo je vjerovatno najvažnija sekvenca za duže od decenije u nacionalnom timu. Selektor Pešić poslao ga je u igru u završnici treće četvrtine, nakon nesportskog faula Alekse Avramovića na Danteu Egzumu, a onda je Micić stupio na scenu i vratio se na klupu u završnici produžetka, kada je ostao bez daha i kada je Nikola Jokić preuzeo vođstvo i donio pobjedu "Sombor šaflom".

NBA plejmejker, koji je bio i dvostruki šampion Evrolige, njen MVP, MVP Fajnal-fora, heroj velikih titula, zablistao je u dresu sa nacionalnim grbom i još jednom pokazao ono što se znalo - ne postoji bolji evropski plejmejker od Vasilija.

Micić je završio meč sa 14 poena, uz šest asistencija za 25 minuta u igri. I pokazao da je potpuno spreman da "'potegne" u istoj mjeri i u polufinalu - izvjesno protiv Sjedinjenih Država.

