"Bravo deda, idemo po onu koja fali"! Pešiću sin poslao poruku koja je oduševila Srbiju

Selektor Srbije je sa svojim timom opet uspio da uvede Srbiju u borbu za medalje. Idemo dalje!

Izvor: MN Press/Kurir/Dado Đilas

Marko Pešić, sin selektora Srbije Svetislava Pešića, oglasio se poslije dramatične pobjede protiv Australije i ostavio emotivnu poruku svom ocu - "Bravo deda!! Idemo po onu koja još fali!!!".

Naravno, Pešić junior aludirao je na to da je njegov otac došao na 80 minuta košarke do olimpijskog zlata, jedinog koje još nije osvojio. Bio je klupski prvak Evrope i sa Bosnom i sa Barselonom, bio je osvajač Evropskog prvenstva i sa reprezentacijama Njemačke i SR Jugoslavije i bio je i prvak svijeta 2002, takođe sa reprezentacijom SR Jugoslavije u Indijanapolisu. Prošle godine je malo nedostajalo da to ponovi na Mundobasketu sa Srbijom, sa kojom je stao u finalu protiv Njemačke, a pred njim i njegovim timom u četvrtak je još jedna utakmica generacije - protiv Sjedinjenih Država ili (u slučaju potpune senzacije), protiv Brazila.

Iako to sada poriče i o tome ne želi da priča da ne bi raspaljivao euforiju, od trenutka kada se vratio u reprezetnaciju svjesno ili podsvjesno legendarni "Kari" ima jedan baš veliki cilj - da osvoji Olimpijske igre. I da bi to uspio izvjesno će morati da napravi čudo i senzaciju poput one 2002. u Indijanapolisu, kada je sa svojom ekipom savladao Sjedinjene Države, na njenom terenu.