Odlazak dobrog duha Partizana: Preminuo je Nebojša Bogojević Čarli

Partizan je saopštio tužnu vijest o smrti Nebojše Bogojevića Čarlija koji je skoro 18 godina bio jedan od zaštitnih znakova crno-bijelih.

Izvor: Printscreen/YouTube/KK Partizan

KK Partizan objavio je tužnu vijest. Poslije duge i teške bolesti dugogodišnji spiker Nebojša Bogojević Čarli je preminuo. "Gotovo 18 godina vodio je navijače kroz utakmice Partizana i bio jedan od zaštitnih znakova atmosfere u Pioniru i Areni. Vrijeme i mjesto sahrane biće naknadno objavljeno", navodi se u klupskom saopštenju.

Svako ko je bio bar na jednoj utakmici Partizana pred domaćim navijačima navikao je da čuje njegov dobro poznati glas prilikom predstavljanja igrača. Uvod sa rečima "naš šampion" i aplauzi i ovacije za svakoga od njih.

Čarli je prije pet godina dao opširan intervju za MONDO, a koliko voli Partizan najbolje govori jedan detalj. Nije propuštao utakmice ni kada je 2010. godine zbog problema sa slijepim crijevom išao na hitnu operaciju. "Igrali smo plej-of protiv Makabija, ja sam potpisao otpusnu listu na svoju odgovornost i izašao iz bolnice. Kada sam se pojavio u hali, Dule me je pitao da li sam normalan i htio je da me ’otjera’ nazad u bolnicu. Tada sam ga pitao da li se seća slične situacije od par godina prije toga, kada je on imao isti slučaj, kada je pravo sa operacije slijepog crijeva vodio plej-of utakmicu. Kad je rekao da se sjeća, ja sam rekao ’onda, molim te, nemoj ništa da mi pričaš’. To je ta velika ljubav prema Partizanu. Nikada sebi ne bih mogao da oprostim da sam to propustio", rekao je Nebojša tada.

Nakon duge i teške bolesti, dugogodišnji spiker na utakmicama KK Partizan, Nebojša Bogojević Čarli nas je napustio!️



Gotovo 18 godina, Čarli je vodio navijače kroz utakmice Partizana i bio jedan od zaštitnih znakova atmosfere u hali Pionir, i kasnije Beogradskoj areni!



Vreme…pic.twitter.com/KznGqJ3i7V — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)August 7, 2024

Nikada nije krio da obožava crno-bijele, ali da poštuje Crvenu zvezdu. "Zašto bih mrzio Zvezdu? Nemam nijedan jedini razlog. Gledam ja Zvezdine utakmice u Evroligi, ja volim košarku, to je moja prva ljubav. Kao dijete sam provodio sate i dane igrajući košarku. Imali smo tada malu ekipu jer su svi igrali fudbal, osim nas nekoliko fanatika. Zvezdu, dakle, poštujem, ali Partizan mnogo volim."

Uvek je najavljivao crno-bijele rečima "naš šampion" bez obzira na stanje na tabeli. "Nema to veze sa realnošću, niti sa tabelom. Partizan će za mene uvijek biti najbolji, uvijek biti šampion. Makar igrali u beton ligi, uvijek će za mene biti šampion", zaključio je Čarli.

Inače, ono što mnogi nisu znali jeste da se bavio i pjevanjem i da je pjevao prateće vokale na dve pjesme jednog albuma "Nevernih beba". Otpevao je i čuvenu numeru "Ljubav traje dugo" sastava Fen-X koja je bila hit dosta dugo... Može se reći da je ljubav između njega i Partizana trajala dugo i da će nastaviti da traje i na nebu...