Nikola Jokić u istoriji Olimpijskih igara: Prije njega Lebron i Dončić, ali ovo je njegov zaštitni znak!

Impresivan učinak srpskog košarkaša Nikole Jokića u meču za bronzu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, pobjedom nad Njemačkom u meču za treće mesto. Tu pobjedu dodatno je ukrasio najbolji igrač NBA lige u prethodnih nekoliko sezona - Nikola Jokić je srpski tim vodio do odličja tek petim tripl-dabl učinkom upisanim na Olimpijskim igrama.

Jokić je sa 19 poena, 11 skokova i 11 asistencija postao tek četvrti igrač sa tripl-dabl učinkom na Olimpijskim igrama, a već se dobro zna da mu je to zaštitni znak u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Tamo je Denver uspeo da odvede i do šampionskog prstena, ovdje nismo stigli do zlata, ali će ostati zapisan istorijski učinak srpskog košarkaša.

Dosadašnji tripl-dabl učinci na Olimpijskim igrama:

Aleksandar Belov (Sovjetski Savez) - 23 poena, 14 skokova, 10 asistencija protiv Kanade 1976. godine

Lebron Džejms (SAD) - 11 poena, 14 skokova, 12 asistencija protiv Australije 2012. godine

Luka Dončić (Slovenija) - 16 poena, 10 skokova, 18 asistencija protiv Francuske 2021. godine

Lebron Džejms (SAD) - 16 poena, 12 skokova, 10 asistencija protiv Srbije 2024. godine

Nikola Jokić (Srbija) - 19 poena, 11 skokova, 11 asistencija protiv Nemačke 2024. godine