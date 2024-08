Košarkaši Srbije pjevali su selektoru Svetislavu Pešiću u timskom autobusu.

Izvor: X/@KSSrbije/Printscreen

Fenomenalna atmosfera u reprezentaciji Srbije poslije osvojene bronze na Olimpijskim igrama. Kako i ne bi bila, donijeli su novu medalju, obradovali naciju i napravili pravi spektakl posle toga. Prvo na terenu, a onda i u autobusu na putu ka hotelu. Dok su se vozili pariskim ulicama pjevali su i skakali zbog Svetislava Pešića.

Čuveni hit "Freed from desire" koji se do sada pjevao uglavnom srpskom napadaču Aleksandru Mitroviću sada su preradili košarkaši i pjevali su selektoru "orlova". Iskoristili su njegov nadimak da promijene pjesmu. "Your defense is terrified, Kari's on fire".

Kako je to izgledalo možete da vidite na snimku, a svi su skakali i pjevali. Nikola Jokić zagrljen sa imenjakom Milutinovim, pozadi Bogdan Bogdanović koji skače takođe, svi zajedno u čast selektora Pešića. Onda se vidi i trenutak kada je kamera usmjerena ka njemu i čuje se kako dobacuje stručnom štabu da i oni pjevaju.

Bravo momci, zaslužili ste sve ovo.

Vidi opis Ludnica u autobusu, košarkaši Srbije pjevaju selektoru: Isplivao snimak, svi skaču zbog Karija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA Br. slika: 14 14 / 14

BONUS VIDEO: