Kevin Durent i reprezentacija SAD nisu ni blizu toliko dominantne koliko bi voljeli da jesu, što su pokazale i Olimpijske igre u Parizu. Razlika je nikad manja, a tek će da bude pred Los Anđeles.

Izvor: Jari Pestelacci / imago sportfotodienst / Profimedia

Sjedinjene Američke Države nastavile su dominaciju u muškoj košarci na Olimpijskim igrama pošto su osvojile 17. zlatnu medalju od 1936. godine u Berlinu. Samo su Sovjetski Savez (dvaput), odnosno po jednom Argentina i Jugoslavija uspijevali da zaustave Amerikance da dođu do najsjajnijeg odličja, a od posljednjeg prekida niza sada je prošlo već dvije decenije...

Amerikanci tako od fijaska u Atini imaju pet vezanih zlatnih medalja, a koliko su bili željni pobjede u Parizu najbolje govori to što su na turnir poveli veterane poput Lebrona Džejmsa, Stefa Karija, Entonija Dejvisa i Kevina Durenta, dok su istovremeno "oteli" i Džoela Embida od reprezentacija Kameruna i Francuske. Iako su ostvarili sve pobjede na turniru, može se reći da je malo falilo da i sa svima njima ostanu bez zlata oko vrata.

U finalu protiv domaćina Francuske, Amerikanci su se mučili sve do završnice kada je Stef Kari pogodio bukvalno sve za 98:87, dok dobro znamo da su u polufinalu protiv Srbije imali i nesebičnu pomoć sudija u preokretu od 95:91. Bez toga, teško da bi došli u situaciju da se bore za zlatnu medalju.

Vidi opis Kevin Durent pred Olimpijske igre tvrdio da će SAD pobjeđivati sa 40, 50 razlike! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 12 12 / 12 AD

A, da li znate kako su američki igrači pričali pred Pariz? Najpričljiviji bio je Kevin Durent koji je došao po svoje četvrto zlato i uzeo ga, ali ni blizu nije potvrdio svoje riječi: "Želim da pokažemo koliko su naši igrači dominantni. Da dobijamo 40-50 razlike. Stvarno to želim da uradimo", poručio je Durent, ali tako nešto nije mogao da pokaže na djelu, posebno u samoj završnici kada je bilo upravo najvažnije.

Očigledno je da sa odlaskom veterana koje su SAD imale uz sebe u Parizu, nova generacija njihovih igrača neće biti ni blizu tako dominantna, dok su evropske reprezentacije sve bliže po kvalitetu. Godinama već najbolji igrači NBA lige dolaze van SAD, pa su tako MVP titule rezervisane bile za Janisa Adetokunba, Nikolu Jokića i Džoela Embida (Kamerun), dok će svakog trenutka ona pripasti i Luki Dončiću i Viktoru Vembanjami. S druge strane Amerikanci mogu da gledaju u Entonija Edvardsa i Devina Bukera, ali vidjeli smo već da nema povjerenja u Džejsona Tejtuma. Dakle, nešto ne štima i daleko od toga da je Durent u pravu...

Izvor: EPA/YOAN VALAT

Na sve to, Durent je tokom Olimpijskih igara u Parizu pokazao neisugrnost i ranjivost pošto se poslije tijesne pobjede njegovog tima protiv SAD do kasno u jutro svađao sa navijačima na Tviteru, da bi i poslije osvajanja zlatne medalje objašnjavao navijačima da svi moraju više da ga poštuju. Na djelu, to ipak nije pokazao.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:31 Dodela medalja košarkašima Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu Izvor: RTS/screenshot Izvor: RTS/screenshot

(MONDO)