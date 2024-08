Igrao je za Srbiju do kraja i kada mu je majka preminula!

Vasilije Micić je sa Srbijom u Parizu osvojio bronzu, a nikada mu navijači neće zaboraviti šta je učinio prije pet godina u Kini.

Vasilije Micić osvojio je još jedno odličje sa reprezentacijom Srbije pošto se sa Olimpijskih igara u Parizu vraća sa bronzom oko vrata. Bio je kritikovan zbog nešto slabijih igara tokom priprema i grupne faze, ali kada je bilo najvažnije podigao je formu i bio jedan od najvažnijih igrača Srbije u Parizu, a Vasa će kod svih navijača, saigrača i selektora uvijek imati poštovanje jer je i u najtežim trenucima života ostao uz reprezentaciju.

Tokom Svjetskog prvenstva 2019. godine u Kini, uoči meča Srbije i Argentine, stigla je tužna vijest da je Vasiliju Miciću preminula majka. Herojski je otišao na turnir i ostao je uz ekipu sa kojom se do kraja borio da Srbiji donese medalju, ali nažalost nije uspio, međutim to mu nikada neće biti zaboravljeno.

Na dan kad je rođena njegova majka Vesela (6. marta), a Vasa čuva uspomenu na nju, posvetio joj je objavu na Instagramu i čestitao rođendan na svom profilu, pokazavši još jednom koliko mu je značilo u životu. Prošlo je već pet godina...

Majka našeg slavnog košarkaša bolovala je od teške bolesti uoči turnira i uopšte je bilo upitno da li će Vasilije Micić poći na put, ali je odlučio da zbog Srbije i obećanja selektoru Saši Đorđeviću otputuje u Kinu. Nažalost, tamo je saznao za tužne vijesti, ali je stisnuo zube i ostao uz saigrače koji su ga bodrili. To mu nikad nećemo zaboraviti.

"Majka i ja smo se dogovorili da odem u reprezentaciju i budem sa timom, jer na osnovu njene zdravstvene slike nije se očekivalo da će se tako završiti u tom trenutku. Opet, znali smo okolnosti, ne mogu da kažem da smo predviđali, ali smo sumnjali, jer dok sam ja bio u Kini stvari su se pogoršavale rapidno, dok smo nas dvoje bili u komunikaciji dogovor je bio da ostanem i odigram šta god da se desi. Kada se desilo, nisam famu pravio od toga, štaviše to je meni malo i morbidno", ispričao je Micić u intervjuu za "Nova.rs".

"Došao sam kod Saleta, sreli smo se kod lifta, on me je pitao „da li želis kući“, ja sam rekao „ne, ostajem“, i otišao u svoju sobu. Od toga je napravljeno da sam ja državni heroj, ja ne mislim tako. Donio sam odluku koja je bila moja, u internom dogovoru sa majkom i to je to. Ja sam tako odlučio, neko bi drugačije, kako god da čovjek odluči u toj situaciji na pravi način je shvaćen. Ovo su moja viđenja, volim da se suočavam sa životnim izazovima, ne volim da bježim od njih, mislim da ništa u životu nije strašno da se izgovori i čuje, nije lako sve prihvatiti, ali sve je to za čovjeka“.

Uz srpskog košarkaša bila je i sestra Nina, koja se bavi zimskim sportovima, a koja ga je podržala nakon što je odigrao meč za Srbiju posle smrti majke: "Ti si uradio sve za nju. Ja sam najponosnija sestra, a ona je uvijek bila i biće najponosnija majka, naša majka", napisala je tada ona na Tviteru.

