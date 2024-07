Vasa Micić samokritičan, zna da mora bolje: "Već mjesec dana pokušavam da uhvatim ritam"

Vasilije Micić je poslije pobjede protiv Grčke i sam priznao da još traži onaj pravi ritam...

Srbija je generalnu probu prošla baš onako kako je htjela - pobjedom. Posljednji meč pred Olimpijske igre odigran je u beogradskoj Areni i tamo je selekcija Svetislava Pešića pobijedila Grke (94:72). Dosta toga u igri "orlova" bilo je na odličnom nivou, ali je bilo i detalja koji su malo brinuli.

Jedan od tih je slabija partija Vasilija Micića koji i sam priznaje da se još uvijek "traži" na parketu. Zna i on da može i mora bolje. Za 19 minuta upisao je četiri poena, sva četiri sa linije penala, uz tri promašene trojke, četiri izgubljene lopte i dvije asistencije.

"Moj lični put, koji prolazim već mjesec dana, pokušavam da uhvatim ritam. Svi smo sezonu završili u različitom periodu. Trebalo mi je malo više vremena, još se uvodim, to nije izgovor, samo realnost. Ovo je reprezentacija, svi moramo da budemo dio tima i da dajemo doprinos. Danas je to jedan način, sutra neki drugi, mnogo smo talentovani, sve je to neki proces", rekao je Micić.

Vasa Micić izjava

Vjeruje da će stvari doći na svoje i da je tim spreman za Lil. "Nemamo mnogo opcija, to je to. Spremni smo, spremali smo se, idemo tamo. Glavama. Dobra utakmica protiv Grčke, sve je prošlo donekle očekivano."

Ima samo riječi hvale na račun rivala u grupi, o Amerikancima nije htio da troši riječi, ali je pohvalio Južni Sudan i Portoriko. "Svi su dobri, jedan utakmica, svako može da ima dobar dan, da pogodi trojke, brzo se igra. I Sudan i Portoriko, ali idemo postepeno, tako treba", zaključio je Micić.