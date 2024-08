Cijeli Beograd pjevao, Kari Pešić zaplesao: Košarkaši napravili šou na dočeku!

Svetislav Pešić i košarkaši napravili su šou!

Srpski košarkaši su se prvi pojavili na svečanom dočeku srpskih olimpijaca i napravili su haos! Kada je Bogdan Bogdanović izašao čuli smo erupciju, kada se na balkonu pojavio Nikola Jokić "MVP" se orilo nikada jače.

Redom su izlazili Uroš Plavšić, Nikola Milutinov, Filip Petrušev, Nikola Jović, Dejan Davidovac, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Vasilije Micić i naravno za kraju Aleksa Avramović. Kada se pojavio voljeni Čačanin - sve je proključalo.

Ipak glavna tema bio je Svetislav Pešić! Kada je najavljen vidjeli smo naše košarkaše koji gestikuliraju rukama baš kao on kada se buni kod sudija, sa sve osmijehom na licu. Koliko vole svog selektora momci su pokazali i nekoliko trenutaka kasnije.

Zapevali su "Kari is on fire", obradu pjesme britanske umetnice Gale, a svih 40.000 navijača je to prihvatilo. Selektor je sa osmijehom na licu zaigrao, a ovo je definitivno bio najbolji dio dočeka. Pogledajte i uživajte:

Pogledajte 01:54 Košarkaši pevaju Kari's on fire

