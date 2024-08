Adetokumbo dolazi u ABA ligu: Klub potvrdio, gledaćemo ga u Podgorici!

Aleks Adetokumbo i zvanično je novi košarkaš Podgorice.

Prezime Adetokumbo stajaće na dresu kluba iz druge ABA lige! Nije u pitanju najpoznatiji od njih i NBA superstar Janis, već jedan od njegove braće - Aleks Adetokumbo. U pitanju je krilni košarkaš rođen 27. avgusta 2001. godine koji će igrati za Podgoricu.

Crnogorski klub se oglasio i potvrdio to na svom zvaničnom sajtu. "On je diplomirao u maju 2020. godine i odlučio je da kroz Evropu stekne iskustvo. Prethodne sezone bio je u Litvaniji za ekipu Mažekaija i a 12 mečeva prosječno je davao 8.3 poena. On je sedmo pojačanje kluba, prije njega stigli su Džek Golke, Džošua Skot, Mihailo Mušikić, Pavle Đurišić, Balša Živanović i Vasilije Milović", navodi se u saopštenju.

Aleks Adetokumbo je u Evropi prvo igrao za Mursiju, pa je onda otišao nazad u Ameriku i kroz Razvojnu ligu preko filijala Toronta i Milvokija pokušao je da uđe u društvo najboljih, ali nije uspio. Onda je otišao u Litvaniju, a sada je i zvanično u Crnoj Gori.

Nije prvi put da u regionalnom takmičenju gledamo igrače čija braća su popularnija i poznatija. Tako je brat Kevina Pantera, Kifer, igrao za Promo Donji Vakuf, brat Zeka Ledeja Set bio je u Gorici, Nejc Klavžar bio je u Mladosti iz Zemuna, a njegov mlađi brat Urban Klavžar igra za Real i nova je zvijezda u usponu evropske košarke...

