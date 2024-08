Da li je on novi kapiten Partizana? Jedan detalj otkrio plan Željka Obradovića!

Vanja Marinković će po svemu sudeći da bude novi kapiten košarkaškog kluba Partizan.

KK Partizan predstavlja igrače za novu sezonu, a jedan detalj otkrio je i ko bi trebalo da bude novi kapiten kluba. Djeluje da će to da bude Vanja Marinković! Prilikom izlaska igrača u MTS dvorani srpski reprezentativac je izašao prvi da pozdravi sve prisutne i to djeluje kao naznaka da će njemu da pripadne kapitenska traka.

Čeka se još uvijek zvanična potvrda, o tome će Željko Obradović sigurno da priča, ali indicije su jasne. Ukoliko Vanja zaista bude kapiten Partizana, biće to za njega drugi put. On je nosio crno-bijeli dres od 2013. do 2019. godine i pred početak sezone 2015/16 postavljen je za kapitena i postao je najmlađi kapiten u istoriji. Po povratku Novice Veličkovića u klub je traka pripala njemu.

Marinković se vratio iz Španije pred početak nove sezone i tamo je nosio dresove Valensije i Baskonije. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebro na Svjetskom prvenstvu prošle godine i bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu ove godine. Podsjećanja radi, prethodni kapiten Partizana bio je Kevin Panter koji je otišao u Barselonu.

