Jedan od najbogatijih na svijetu kupuje NBA franšizu: Džef Bezos ulazi u sport, a motiv je bizaran

Džef Bezos planira da kupi Boston, ali samo da bi njime mogao da se pohvali.

Izvor: YouTube/Business Insider/Screenshot

Jedan od najbogatijih ljudi na svetu Džef Bezos zainteresovan je da kupi Boston Seltikse, javljaju američki mediji. Biznismen koji je težak oko 200 milijardi dolara počeo je da istražuje tržište nakon što je Boston pobijedio Dalas u finalu NBA lige, tako da bi vrlo brzo mogla da stigne njegova ponuda.

"U posljednjih nekoliko dana priča se o Džefu Bezosu i Seltiksima i mislim da je to stvarno istinita priča. Mislim da će biti jedan od kandidata za kupovinu cijele franšize. I sam sam razmišljao zašto bi Džef Bezos kupio Seltikse, šta vidi u njima? Jedino što mi pada na pamet je što ima milijarde dolara i što je to jedna od najcjenjenijih franšiza, zar ne? Zato hoće da ih kupi, ništa se to ne razlikuje od onoga kada je kupio gigantsku jahtu za 300 miliona", ispričao je poznati novinar Bil Simons u jednom podkastu i "zapalio" navijače NBA šampiona.

Poznati milijarder, vlasnik kompanije Amazon, morao bi da plati oko šest milijardi dolara, što ne bi trebalo da predstavlja veći problem za njega, ali ostaje da se vidi koliko će se pitati za dešavanja u klubu ako kupi udio. Trenutni vlasnici najavili su već da bi većinski udio prodali već 2025. godine, a kompletnu franšizu do 2028.

Podsjetimo, Seltiksi su do sada osvojili 18 NBA titula i najuspješniji su klub uz L.A. Lejkerse, dok je Bezos i ranije pokušavao da uđe u sport, ali nije uspjevao. Njegov nedavni pokušaj da "pazari" NFL klub Vašington Komanderse nije uspio.

