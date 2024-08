"Ja više nisam Željko Obradović, već trener Partizana": Žoc upozorio igrače crno-bijelih šta moraju da rade

Trener Partizana Željko Obradović upozorio košarkaše crno-bijelih da moraju da uvek budu svjesni odgovornosti koje nosi klupski grb

Izvor: MN PRESS

Trener KK Partizan Željko Obradović obratio se javnosti na početku priprema i u intervjuu za klupsku televiziju objasnio kako je koncipiran novi tim crno-bijelih. "Žocova" ekipa je ovog ljeta pretprela radikalne promjene, otišao je cijeli jedan tim i došao novi, a i iz prošlosezonskog sastava ostao je samo jedan igrač - Balša Koprivica.

"Okolnosti su bile takve, da smo morali da reagujemo na taj način. Naravno da nismo imali u planu da promijenimo cijelu ekipu i da ostane samo Balša Koprivica, jedan jedini igrač, plus mali Dimitrijević, koji je bio sa nama prošle godine. Ipak, uradili smo veoma dobar posao u okolnostima koje su postojale tokom ljeta, kada je postojala želja dijela igrača pod ugovorom da napuste klub, igrača kojima su istekli ugovore i u dogovoru sa njima povlačili smo određene poteze. Na kraju je sve ispalo kako je ispalo, napravili smo potpuno novu ekipu i ima mnogo razloga da budemo zadovoljni onim što smo napravili ovog ljeta", rekao je Obradović.

"Činjenica je da to da je ova ekipa ponovo jedna od najmlađih u Evroligi, prosjek godina je nešto malo preko 25 godina, očigledno je da ćemo igrati agresivno i u odbrani i u napadu. Pokušavaćemo tako da igramo, ali to je proces, koji traži vrijeme, uigranost, da se ljudi poznaju međusobno i da se upoznaju sa mnom kao trenerom i sa stručnim štabom. Pokušaćemo da ih uvedemo u to i na prvom sastanku sam rekao da ću im biti uvijek otvoren za razgovor", dodao je on.

Obradović je rekao da ga je viđeno na predstavljanju ekipe uvjerilo u to da igrači znaju gdje su došli i da "hvataju da je Partizan među najboljim klubovima u Evroligi". S tim u vezi, poslao im je i poruku koju je posebno naglasio:

"Partizan je brend. Partizan je iznjedrio plejadu i plejadu fantastičnih igrača i trenera. Ovo ime mora da se štiti. Ja nisam više Željko Obradović, već sam trener Partizana Željko Obradović i gdje god da sam, moram da se ponašam u skladu sa tim. Tako i momci koji su došli više nemaju privatno ime i pravo na privatnost, šta god i gdje god da bude radio, stajaće mu ispred 'igrač Partizana'. Tako moraju da se ponašaju. To je jedini način koji mora da bude ispoštovan i da ne pravimo apsolutno nikakve probleme, bilo koje vrste"