Ne zaboravite gdje igrate! Željko na tabli napisao poruku, ovo svi u Partizanu moraju da zapamte

Željko Obradović je na tabli napisao poruku za nove igrače Partizana.

Izvor: Printscreen/YouTube/BC Partizan TV/ATA Images/Dušan Milenković

Željko Obradović održao je emotivan govor pred navijačima i novim igračima Partizana. Imao je šta da kaže pred početak nove sezone na crno-bijeloj simfoniji. Nije to bilo sve. Imao je i jednu posebnu poruku za igrače koju im je ostavio na tabli. Želi da zapamte čiji dres nose.

"Ne zaboravite da igrate za najposebniji klub na svetu. Žoc", stoji u poruci za igrače od strane trofejnog stručnjaka. Jasna poruka za sve novajlije koje će od naredne sezone nositi crno-bijeli dres i igrati za Partizan.

Poslije toga je stao pred mikrofon. "Prelijepo je večeras biti ovdje, kada pomisliš da si sve prošao i sve vidio... Važi! Nevjerovatno i prelijepo veče, hvala svima koji su učestvovali u organizaciji. Pomjeramo granice. Siguran sam da će ovo da ima odjek ne samo u Evropi nego u cijelom svijetu, kao što je imala utakmica sa Tašmajdana prošle godine. Hvala svima koji su učestvovali u organizaciji ove večeri još jednom", počeo je Obradović.

Izvor: Printscreen/YouTube/BC Partizan TV

Od novih igrača tu su bili svi osim Karlika Džounsa koji će se pridružiti ekipi u utorak.

"Mi smo se odlučili da napravimo novi tim, kao što vidite 16 momaka, fali Karlik Džouns. Ova ekipa ima prosjek 25 godina, bićemo jedan od najmlađih timova u Evroligi. Želim da se zahvalim predsjedniku Mijailoviću i svim članovima UO što su uradili sve da Partizan ponovo bude konkurentan u Evroligi. To je naše primarno takmičenje, probaćemo sljedeće godine da uzmemo licencu na tri godine. I to je glavni cilj koji imamo ispred nas. Privilegija je biti u Partizanu u bilo kom smislu, vi znate zbog čega. To nam daje energiju, moral i želju još veću. I uradićemo sve da bude ovakvih večeri još više. Znam koliko ćete da podržite ove momke. Imao sam prvi sastanak sa njima i rekao sam da sam siguran da znaju šta je Partizan i da će tek večeras da osjete djelić atmosfere i presrećan sam što ste im ovo priredili."

Oni su predstavljeni u ponedjeljak uveče: Vanja Marinković, Ife Lunberg, Frenk Nilikina, Brendon Dejvis, Duan Vašington, Balša Koprivica, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Aleksej Pokuševski, Sterling Braun, Ajzak Bonga, Arijan Lakić, Ajzea Majk, Aleksa Dimitrijević, Tajrik Džouns.