Prošla sezona nije bila dobra, zato smo promijenili cijeli tim! Mijailović se oglasio, spomenuo i budžet Partizana

Ostoja Mijailović obratio se svima na crno-bijeloj simfoniji u Beogradu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Partizan odlučio je da igrače predstavi na neki novi, inovativan način. Tako je u MTS dvorani u Beogradu organizovao događaj na kom će pokazati ko će sve da bude u timu za narednu sezonu. Pojavile su se već prve fotografije, djeluje da će Vanja Marinković da bude novi/stari kapiten ekipe.

U toku simfonije prisutnima se obratio predsjednik kluba Ostoja Mijailović.

"Dobro došli na našu crno-bijelu simfoniju. Pažljivo sam pogledao film koji ste vidjeli nekoliko puta, pošle su mi suze. Iako važim za čovjeka koji ima tvrdo srce. Ovom sezonom ulazimo u moju osmu sezonu od kada sam u klubu i ovo je najtežih i najljepših osam godina koje sam proveo u klubu. Pitanje je da li ću provesti ljepših osam godina. Prošla sezona nije bila rezultatski dobra, to svi mi znamo. Kada se završila sezona, riješili smo da zamijenimo ekipu i da napravimo skoro skroz novi tim, svi su novi osim Balše Koprivice", počeo je Mijailović.

Potom se obratio svima koji više nisu dio tima.

"Želim da se zahvalim svima koji su bili ovdje u klubu, svim igračima, koji su bili, ušli su u istoriju. Momci koji su danas stigli, želim da im ponosno predstavim ovaj sveti dres. Najvažnije je da najbolju atmosferu, Partizan je veliki zbog miliona navijača. Ovaj klub ima najbolje navijače na planeti, siguran sam u to. Hoću da znate da je ovaj grb teško nositi, da je to velika obaveza i veliki teret, ali kada date sve od sebe ovom grbu, vratiće vam slavom, budite sigurni u to. Ovdje je sa mnom i Uprava kluba iz 2017. godine i želim i njima da date aplauz. Takođe, hoću da iskoristim priliku da se zahvalim novoj Upravi, kao i sponzorima kako državnim tako i privatnim, da im se zahvalim na tome što daju novac i što možemo da napravimo budžet da se borimo."

Imao je poruku za sve.

"Željku i igračima imam da poželim što više pobeda, ali da kažem da nema pobjednika ni gubitnika, već da smo svi tu zajedno. Imamo velike ambicije. Hvala svim zaposlenima u klubu, bez njih ne bi ovo veče bilo divno, biće ovo veče koje će ući u istoriju i neke nove generacije će ovo veče staviti u neke nove filmove kao dio istorije. Biti Partizanovac i voljeti Partizan je privilegija i zadovoljstvo. Živio Partizan i srećno u novoj sezoni", zaključio je Mijailović.