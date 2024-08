Željko Obradović oglasio se na crno-bijeloj simfoniji i imao je emotivan govor.

Izvor: MN PRESS

Partizan je predstavio tim za novu sezonu. Poslije loših rezultata, o čemu je pričao i Ostoja Mijailović, napravljen je potpuno novi tim. Predstavljeni su novi igrači i među njima nije bilo samo Karlika Džounsa koji će doći u utorak. Emotivan govor pred navijačima održao je Željko Obradović.

Stao je pred mikrofon i pričao o svemu. "Prelijepo je večeras biti ovdje, kada pomisliš da si sve prošao i sve vidio... Važi! Nevjerovatno i prelijepo veče, hvala svima koji su učestvovali u organizaciji. Pomjeramo granice. Siguran sam da će ovo da ima odjek ne samo u Evropi nego u cijelom svijetu, kao što je imala utakmica sa Tašmajdana prošle godine. Hvala svima koji su učestvovali u organizaciji ove večeri još jednom", počeo je Obradović.

Čestitao je košarkaškoj reprezentaciji Srbije na bronzi sa Olimpijskih igara.

"Prilika je da se čestita našoj reprezentaciji na izvanrednim igrama i na fantastičnom rezultatu koji je ostvaren. Čestitke svim igračima, stručnom štabu, predsjedniku KSS Saši Daniloviću. Kariju Pešiću i svim igračima. Moraću da istaknem našeg kapitena koji se vratio, Vanju Marinkovića. Da čestitam Aleksi Avramoviću koji je igrao izvanrednu prvenstvo, igraču koji je do skoro bio kod nas. I još dvojici igrača koji su bili dio istorije Partizana - Bogdanu Bogdanoviću i Nikoli Milutinovu. Čestitke svima iz reprezentaciji. Učinili su nas ponosnim. Želio bih da iskoristim priliku da se zahvalim svim igračima koji su do prije par mjeseci bili sa nama. Dali su sve što su mogli i to im nikada nećemo zaboraviti. Bili su dio istorije Partizana i tako će ostati zapamćeni. Puno sreće gdje god igrali i zauvijek će biti u našim srcima."

Vidi opis Kad misliš da si sve vidio... Emotivni govor Obradovića, spomenuo Aleksu i žalbe prepustio Ostoji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Zatim je pogledao igrače koji su se našli sa njim na bini i najavio je napad na trogodišnju licencu Evrolige.

"Mi smo se odlučili da napravimo novi tim, kao što vidite 16 momaka, fali Karlik Džouns. Ova ekipa ima prosjek 25 godina, bićemo jedan od najmlađih timova u Evroligi. Želim da se zahvalim predsjedniku Mijailoviću i svim članovima UO što su uradili sve da Partizan ponovo bude konkurentan u Evroligi. To je naše primarno takmičenje, probaćemo sljedeće godine da uzmemo licencu na tri godine. I to je glavni cilj koji imamo ispred nas. Privilegija je biti u Partizanu u bilo kom smislu, vi znate zbog čega. To nam daje energiju, moral i želju još veću. I uradićemo sve da bude ovakvih večeri još više. Znam koliko ćete da podržite ove momke. Imao sam prvi sastanak sa njima i rekao sam da sam siguran da znaju šta je Partizan i da će tek večeras da osjete djelić atmosfere i presrećan sam što ste im ovo priredili."

Pogledao je zatim igrače i obratio im se na engleskom. "Momci, želim da vam poželim toplu dobrodošlicu u Srbiju, Beograd i Partizan. Rekao sam vam da ćete biti dio porodice i da ćete osjetiti nešto što teško da ste negdje osjetili, jer će ovi ljudi da vam pomognu da uradite sve da dobijate mečeve. Spoj mladosti i iskustva, kao što je trener, iskusan, a mlad", nasmijao se Željko.

Vidi opis Kad misliš da si sve vidio... Emotivni govor Obradovića, spomenuo Aleksu i žalbe prepustio Ostoji Partizan Simfonija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Na kraju se našalio. "Još jedna stvar, kao što sam vam rekao, ja sam ovdje za sve što vam je potrebno, sve što je lijepo, obratite se meni, za sve žalbe obratite se predsjedniku Ostoji Mijailoviću. Hvala vam, uživajte", zaključio je Obradović.