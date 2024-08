Ne znam kako ti ljudi spavaju! Željko Obradović najavio da Partizan neće ćutati ove sezone

Željko Obradović govorio je o kraju prethodne sezone

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović oglasio se uoči početka priprema za novu sezonu i u intervjuu za klupsku televiziju i izrazio nadu da će Partizan u ABA ligi ima bolji status nego prethodnih godina.

"Nadam se da će košarka pobijediti. Naš glavni i direktni cilj, što sam rekao i prije tri godine, je da Partizan igra stalno Evroligu i nadam se da ćemo sljedeće godine dobiti taj status i imati trogodišnji ugovor, sa njim lakše praviš i dugoročne planove i to će onda prepoznati i divni ljudi koji to prepoznaju i oni su praktično glavni sponzori ovog tima. Bez njih je to nemoguće. Juče sam zahvalio Ostoji i svim ljudima iz upravnog odbora, jer su prepoznali šta da urade u ovoj teškoj situaciji da bi Partizan bio, uslovno rečeno, ravnopravan protivnik sa ostalim timovima u Evroligi naravno, u ABA ligi. Tako je - kako je. Vode se polemike i priča se o raznoraznim takmičenjima, ali nadam se da će košarka pobijediti".

Na konstataciju da je Željko Obradović vodeći Real Madrid i Panatinaikos imao mnogo više poštovanja od suparničkih navijača i medija nego sada u Partizanu, "Žoc" je rekao: "To ništa ne pratim, uvijek sam bio korektan u svim izjavama koje sam davao. Ne pričam ni o jednom konkretnom timu, već o svim protiv kojih je Partizan igrao. Maksimalno poštovanje prema protivničkom klubu, igračima, tako ću i nastaviti. Sve što se dešava sa svim tim portalima i svim ostalim medijima, to me ne dotiče. To zaista ne pratim, uvijek mi je bilo najvažnije mišljenje saradnika, igrača, ljudi iz kluba i najvažnije, navijača Partizana, koji mi sve pokažu na utakmicama. Tako ću i nastaviti, nikad neću sebi dozvoliti da napravim bilo kakav loš gest ili gaf prema protivničkom igraču, treneru... Ko smatra da zaslužujem da nastavim da budem vrijeđan, neka nastave, to je njihovo pravo".

Željko Obradović je nekoliko puta ponovio da se nada u "pobjedu košarke" i najavio da će se Partizan oglašavati češće ove sezone kada osjeti potrebu za tim, osvrnuvši se na taj način na kraj prošle sezone. "Ove sezone nećemo ćutati na neke očigledne stvari, koje su tako očigledne, neko treba da da i odgovore u odnosu na stvari koje su se dešavale prošle godine u različitim ligama i takmičenjima. Ne znam kako ti ljudi spavaju. Ja mirno spavam i nemam problem. I gdje god bude trebalo da kažem mišljenje, reći ću ga. Ali to se ne radi tako da se pravi halabuka, već se zna u pravim organizacijama kako se reaguje i to ćemo pokušati kao klub, uz maksimalno pokušavanje svih u takmičenju, od onih koji vode takmičenje, preko navijača protivničkih timova, sudija, delegata, svih koji su izuzetno važni faktori bilo koje vrste takmičenja".