Svetislav Pešić opet upozorio: Srbija će poput Hrvatske da dotakne dno!

Selektor Svetislav Pešić iznio dramatično upozorenje u Zagrebu.

Selektor Srbije Svetislav Pešić dao je na kraju bronzanog olimpijskog ljeta sa Srbijom intervju za hrvatski portal "Indeks". U tom razgovoru upozorio je da je i srpska košarka na putu da dotakne dno kao Hrvatska, čija je seniorska reprezentacija posljednji put osvojila medalju 1995, kada je sišla sa podijuma u Atini i više se nikad na njega nije vratila.

"Jako sam britak i znam često reći ono što mnogi ne vole čuti. Često sam znao da upozorim ljude u Srbiji da smo na dobrom putu da dostignemo Hrvatsku u košarci. A to znači da smo i mi na dobrom putu da dotaknemo dno kao i vi. Ako se nešto ne promijeni u glavama ljudi koji vode srpsku košarku i koji snose odgovornost, bićemo srećni ako se kvalifikujemo na evropska i svjetska prvenstva. Olimpijske igre možemo zaboraviti. To ti ljudi ne vole čuti. Zato nije ni čudno da nikad do kraja nisam bio integrisan u srpsku košarku".

Uz konstataciju da mu u Srbiji i dalje "ne vjeruju", uprkos svim velikim rezultatima, Pešić je bio upitan da li mu to smeta.

"Ma jok. Nimalo. A znam i zašto je to tako. Gledajte, ja sam rođen u Jugoslaviji. U redu, dolazim iz Srbije, ali sam se rodio u zemlji koja se tada zvala Jugoslavija. U Srbiji sam malo vremena proveo. Kao mladić od 19 godina otišao sam u Sarajevo i u Bosni sam proveo veliki dio života. Zatim sam otišao u Njemačku. Kako kažu u Srbiji, ja sam tamo kao neka vrsta gosta trenera. Dođem i odem. Iskreno, puno više volim da me neko cijeni i respektuje nego da me voli. To me ne zanima. Vole te oni koji sjede tu po kafanama. Ja vodim drugačiji život. Biram ljude s kojima ću piti kafu i s kojima ću se družiti. Za sve ostalo nemam ni energije ni vremena"

Na pitanje ko je najbolji igrač sa kojim je radio, odgovorio je u jednoj rečenici. "Nikola Jokić. Sad je najbolji Jokić. Prije njega to su bili Kukoč i Bodiroga".

