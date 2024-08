Pešić stigao u Pirot i nije mogao da vjeruje šta vidi: Pitam se, jesam li zaslužio ovako nešto? (Video)

Selektor Srbije Svetislav Pešić dočekan je u svom Pirotu!

Izvor: Youtube/ Pirot Plus Online

Dočekani su srpski olimpijci sjajno na balkonu skupštine Beograda, zatim smo vidjeli kako je Čačak dočekao Marka Marinovića i Aleksu Avramovića, a sada je i Pirot dočekao svog Svetislava Pešića! Ispred Omladinskog stadiona "Svetislav Kari Pešić" Piroćanci su dočekali svog heroja, a selektor Srbije je održao prigodan govor.

Zahvalio se svima na podršci i istakao da su svi njegovi uspjesi u karijeri krenuli sa ovog mjesta, baš iz Pirota! Tu je spremao plan priprema za Manilu i svjetsko srebro, kao i plan priprema za Lil i Pariz i olimpijsku bronzu!

"Dobro veče svima, ja se ponekada stvarno ovako zapitam da li sam ja sve ovo zaslužio. I tamo u Beogradu a sada ovdje u mom gradu Pirotu. Stvarno sam zahvalan što ste došli da zajedno na mojim najdražim prostorima proslavimo ove rezultate košarkaša i svih ostalih olimpijaca. Šta da vam kažem, Pirot je uvijek moja inspiracija i odavde, praktično moram da kažem, bez ikakvih sentimenata ili nostalgija, odavde sve i sa moje strane kreće. Oni koji me malo više i bolje poznaju znaju da sam ove godine u Olimpijskoj godini najviše vremena ipak proveo u Pirotu i odavde kako kažem pripremao sebe i pripremao se za ovo što se poslije toga desilo", rekao je Svetislav Pešić.

"Ja vjerujem da loša priprema donosi loše rezultate, a da dobra priprema donosi ono ogromno zadovoljstvo koje smo svi mi tamo doživjeli i nadam se podijelili sa vama ovdje u Pirotu. Zahvalan sam što ste došli večeras, živjela Srbija, živio Pirot i svi Piroćanci da ste živi i zdravi", dodao je on.

Naglasio je da je u sportu najvažnija komunikacija i nije propustio da se još jednom zahvali svim svojim igračima na predanosti, motivaciji i svemu što su prikazali na Olimpijskim igrama.

"Najvažnija stvar i u sportu i u životu je komunkacija i način kako respektuješ onog što je preko puta. Ne samo zato što je on vrhunski sportista i što je najbolji na svijetu ili nije najbolji na svijetu, za mene su svi isti. Ja sam zato rekao ono 'svi za jednoga, jedan za svi', jer bez toga ne postoji ništa u životu pa ni sportski uspjeh. Tako da svi gubimo i svi pobjeđujemo zajedno. Napravila se jedna fantastična atmosfera, ali to se ne dešava preko noći, to je isto jedan proces gdje ljudi između sebe iz interesa pobijede i iz interesa da budu bolji su spremni da pokažu ovakve rezultate. Ne samo ovo što smo mi tamo postigli nego u životu je važno povezati se sa ljudima i prihvatiti svoju okolinu ne samo kao stručnjake i sportiste već kao ljude. To je nešto što lljudi moraju da osjete taj respekt i tu blizinu koju kao ljudi daju. Mi smo to imali i vjerovatno smo zbog toga napravili jednu takvu fantastičnu sportsku priču", rekao je Pešić.

Na kraju je za RTS istakao da nosi fantastične utiske kako sa samog takmičenja tako i sa svih dočeka koje je nakon bronze doživio.

"Koji utisci? Polako liježe, naravno, sigurno utisci su fantastični, pogotovo ovo što se izdešavalo poslije našeg dolaska iz Pariza. Vidjeli ste kako su nas dočekali Beograđani, čitava Srbija, dječaci, djevojčice , to je onako baš bilo inspirativno za mene. Znate kako mi koji smo u godinama od nas se ne očekuje puno, ali možemo ponekada da iznenadimo. Ja iznenađujem već duže vrijeme. Bilo je fantastično, odlično i sada sam ovdje na svom terenu", istakao je za RTS i dodao: "Ja dolazim i odlazim iz Pirota, ali ja sam uvijek sa Pirotom. Ne bih ja rekao da je to nostalgija već jednostavno je Pirot jedino mjesto na svijetu koje ja imam osjećam da pripada meni. Odavde za mene je Pirot za mene jedna inspiracija u svakom smislu. Prije nego što počnem da se pripremam za bilo šta to se radi ovdje baš u Pirotu. I ovo i prošle godine za Svjetsko prvenstvo i pred pripreme za Olimpijske igre najveći dio godine sam provodio baš ovdje. Tako da kao što si rekla što se mene tiče odavde sve polazi!"

Upitan je i za proslavu koja je odjeknula u medijima, a desila se još u Parizu prije dodele medalje: "Znate kako kažu u Njemačkoj, uspjesi moraju da se slave. Mi ne slavimo dok igramo, ne ljubimo se u usta, ali poslije toga sve nadoknadimo", rekao je Pešić i dodao kakva trpeza mora da bude kada se slavi: "Jagnje mora da bude dobro pečeno i da bude iz Pirot!"