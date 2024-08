"Pred spavanje spucamo dvije flaše vina": Svetislav Pešić objasnio kako je napravio kult srpske reprezentacije

Hit odgovor Svetislava Pešića šta je najvažnije bilo za rezultat Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić uspio je da napravi sjajnu hemiju sa igračima i da se sa Olimpijskih igara u Parizu vrati sa bronzom oko vrata. I sam selektor više puta je isticao da je uvijek odnos sa igračima koje vodi najvažniji faktor na putu ka medalji, pa je u intervjuu za RTS ispričao da se najviše pamte upravo zajednički trenuci.

Sve što je bilo i protiv Portorika, Južnog Sudana, Australije, SAD i Njemačke ide u jednu fioku, a u sjećanjima će zauvijek ostati kako su provodili vreme prije i poslije utakmica u Parizu.

"Srećan sam i ponosan na igrače, na stručni štab, medicinski tim i sve ljude koji su pomagali tokom turnira. Ponavljam se sada, ali ogromno je zadovoljstvo što idemo iz Pariza sa pobjedom. To daje veliko zadovoljstvo i motivaciju. Ono što se dešavalo prije i poslije utakmice, to je najljepši dio dana. Ponekad popijemo i neku čašu vina. U Francuskoj se pije francusko vino i to nismo željeli da propustimo. Do sitnih sati, do dva ili tri, gledali smo utakmice, pa onda spucamo flašu ili dvije vina i lakše zaspimo", ispričao je Pešić u polučasovnom intervjuu za emisiju "Oko".

"Čestitao sam im na tome kako su ponovo stvorili atmosferu. Osjetili su da jedan drugome trebaju, a kada osjetiš da jedan drugom trebaš, onda se tu povećava drugarstvo. Ponekad se pitaš šta ti sve ovo treba, a onda dođu momci i ponovo te motivišu, a kada je trener motivisan, onda su svi motivisani", naglasio je selektor Srbije.

Pogledajte i kako je izgledalo slavlje srpskih košarkaša koji su dočekani u Beogradu na čuvenom balkonu Skupštine grada, gdje ih je pozdravilo više desetina hiljada navijača:

