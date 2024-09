Milojevićev i Radonjićev sin na istom zadatku: Stopama slavnih očeva u Megi

Sinovi proslavljenih trenera u stručnom štabu Mege - Nikola Milojević i Petar Radonjić pomažu Marku Baraću.

Mega u nešto izmijenjenom sastavu ulazi u novu sezonu. Ružičasti imaju nova imena u svom timu, ali ne samo na terenu, već i u stručnom štabu - Petar Radonjić i Nikola Milojević biće na raspolaganju Marku Baraću.

Košarkaši Mege polako se pripremaju za predstojeću sezonu, Marko Barać je bio primoran da uvede nekoliko izmjena u tim, s obzirom na to da je lider ekipe Uroš Plavšić postao igrač Crvene zvezde, a mladi Nikola Topić i Nikola Đurišić odlučili su da karijere nastave da grade u najjačoj ligi na svijetu, NBA. Ipak, izmjene nisu samo među igračima, u Megu si pristigla i dva pojačanja u stručnom štabu. Reč je o sinovima košarkaših trenera - Nikola Milojević, sin prerano preminulog Dejana i Petar Radonjić, sin bivšeg trenera Crvene zvezde Dejana Radonjića.

Sinovi proslavlejnih trenera evidentno žele da naslijede očeve, pa su se pridružili stručnom štabu Marka Baraća. Nema sumnje da će ovo biti odlična škola za dva buduća profesionalca, s obzirom na to da klub iz Sremske Mitrovice niže zavidne rezultate u prethodnim sezonama. Ovo će, vjerovatno, biti i posebna uloga za mladog Nikolu, jer je njegov otac ostavio izuzetan trag u Megi.

Trener Marko Barać će na raspolaganju u redovima Mega MIS-a imati sljedeći sastav: Aleksa Milenković, Kosta Kondić, Stefan Miljenović, Andrija Jelavić, Marko Vukčević, Bogoljub Marković, Džek Kajil, Urban Kroflič, Sergej Macura, Ilija Milijašević, Mihailo Milutinović, Filip Jović, Dušan Tanasković, Mihailo Petrović i Timotej Malovec. Dok će u stručnom štabu, pored Milojevića i Radonjića, moći da računa i na Miloša Mitrovića i Branislava Božovića. Tu su i kondicioni trener Pavle Tasić, te fizioterapeuti Vanja Radojević i Miloš Savić. Timski ljekar je Uroš Stanković, a tim menadžer će i u narednoj sezoni biti Novica Veličković.

Mega je na pripremama pobijedila kinesku Guanšu, OKK Beograd, Vršac, subotički Spartak i turski Bahčešehir uz dva poraza od Ol star tima razojne NBA lige na američkoj turneji u Santa Kruzu. Posljednji pripremni meč uoči početka nove sezone, ekipa Marka Baraća će odigrati protiv čačanskog Borca, 15. septembra od 19 časova, u TC Dejan Milojević.

Uspjeh Dejana Milojevića u Megi

O nevjerovatnim rezultatima koje je Dejan Milojević nizao sa Megom govori i činjenica da je dvorana u kojoj ekipa igra ponijela ime srpskog trenera. Na čelo struke Milojević je došao 2012. i ostao do 2020. Osvojio je Kup Radivoja Koraća 2016, dok je 2014. i 2015. stigao do finala Kupa. U sezoni 2015/16. odveo je ekipu i do finala Jadranske lige. Potom je uslijedio ugovor sa ekipom Budućnosti iz Podgorice, a onda i odlazak u NBA 2021. gdje je radio kao pomoćni trener Stivu Keru u Golden Stejtu.

Podsjetimo, Dejan Milojević je preminuo 17. januara 2024. u SAD.