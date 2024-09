"Ne želim da povjerujem u to za Pešića": Svi košarkaši Srbije se udružili, ne daju selektora

Aleksa Avramović ističe da su svi košarkaši Srbije složni u ocjeni da Svetislav Pešić treba da ostane selektor.

Košarkaška reprezentacija Srbije ostala je bez selektora jer je Svetislav Pešić odlučio da napusti kormilo državnog tima. Odluku je donio još pred Olimpijske igre u Parizu, a kako je Košarkaški savez Srbije (KSS) u međuvremenu ostao bez direktora Dragana Tarlaća i predsjednika Predraga Danilovića - nije imao ni sa kim da pregovara o nastavku saradnje.

Ipak, svi dobro znamo koliko dobrih stvari Pešić učinio za reprezentaciju Srbije od kada se vratio na mjesto selektora, a posebno je bio vezan za svoje igrače. Jedan od njegovih ljubimaca Aleksa Avramović u intervjuu za "Mozzart Sport" ostavlja prostora da se nešto promijeni oko Pešićevog ugovora, nadajući se da će i dalje voditi "orlove": "Treba da se čujem sa njim. Ne želim da povjerujem da se to desilo. Ne ja, nego svi igrači", kazao je Avramović.

Upravo je Avramović kod Pešića igrao najbolju košarku u karijeri, kao i mnogi njegovi saigrači iz državnog tima:

"Pešić zna koliko znači nama igračima, a i koliko mi značimo njemu. Napravio nas je boljim košarkašima, milina je sarađivati sa njim. Zna on sve šta mislim o njemu. Ne samo o njemu nego i o Draganu Tarlaću, žao mi je što odlazi jer je on bio idealan čovjek za tu poziciju direktora. Želim mu sreću u Bajernu, velikoj organizaciji. Njega krasti velika vrlina, smirenost. Jako je smiren i to je njegova karakteristika koja je meni u glavi kada pomislim na njega".

"Sa svima je napravljena porodična atmosfera jer kada god stigne obavještenje da se okupljamo, osjeti se pozitivna energija. Svi jedva čekamo da se skupimo i družimo. Vratili smo taj legendarni kult, a za to je zaslužan trener i naravno igrači jer svi osjećamo ljubav prema državi".

Novi košarkaš CSKA iz Moskve ne želi da razmišlja još o potencijalnom nasljedniku Svetislava Pešića: "Nadam se da će ostati selektor... Mislim... On sve zna".

Podsjetimo, za sada se kao najozbiljniji kandidati za novog selektora spominju Saša Obradović i Saša Đorđević.

