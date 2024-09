NBA superstar otvorio dušu, Srbinu to nikad neće zaboraviti: Otac mi je umirao, tad mi je sve dozvolio!

Demar Derouzan je otkio koliko mu je pomogao Greg Popovič kada mu je za vrijeme dok je igrao u San Antoniju umirao otac.

Demar Derouzan je nedavno govorio da želi da završi karijeru u Torontu, a bek šuter Sakramenta sada je otkrio koliko je zahvalan najpoznatijem Srbinu NBA lige! On je poslije odlaska iz Toronta osim za Čikago i sada za Sakramento igrao i za San Antonio. Bio je dio ekipe iz Teksasa od 2018. do 2021. godine, a taj period karijere obilježila je teška bolest njegovog oca. Frenk Derouzan je preminuo 19. februara 2021. godine nakon što je dugo bolovao u rodnom Los Anđelesu, a trener San Antonija Greg Popovič je dozvoljavao Demaru da izostaje sa treninga kako bi provodio vrijeme sa njim.

Popovič koji je oborio brojne rekorde NBA lige i sa 75 godina i dalje vodi San Antonio rođen je davne 1949, godine u Istočnom Čikagu u Indijani. Otac mu je Srbin, a majka Hrvatica i uvek je ponosno isticao svoje srpsko porijeklo. Kada je saznao da je njegovom najboljem igraču otac bolestan, sport je pao u drugi plan.

"Bilo je to drugo vrijeme, kada se moj otac baš mučio. Bilo je toliko slučajeva kada su se igrale neke utakmice, a Pop bi došao do mene i pitao me nešto. Onda bi mi poslije utakmice rekao: 'Samo idi kući. Šutiraćemo dva dana, ne moraš da budeš tu, samo budi spreman za meč.' Bilo je toliko utakmica u San Antoniju gdje između mečeva nisam bio tu. Brinuo sam se o ocu. Dozvolio mi je da uradim to bez ikakve distrakcije, bez ičega. Rekao mi je da ne brinem zbog medija i to je bila najbolja stvar jer je bilo toliko trenutaka koje sam proveo sa ocem tokom tog perioda, a Pop mi je to dozvolio bez ikakvih problema", ispričao je Demar Derouzan u jednom podkastu.

Za tri sezone u San Antoniju gotovo da nije propuštao mečeve Derouzamn odigrao je najmanje 61 meč u sezoni i to onoj u kojoj je ostao bez oca. Svaku sezonu je imao preko 20 poena po meču i preko 5,5 asistencija.