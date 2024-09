Nebojša Čović o novoj sezoni Zvezde: Prošle godine najbolji, sad još bolji tim!

Nebojša Čović pred početak sezone govorio je o budžetu KK Crvena zvezda, pripremama, Evroligi...

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u novu sezonu ulazi sa mnogo ambicija. Došla su zvučna pojačanja, a ostala je okosnica tima iz prošle sezone, tako da se očekuje borba za trofeje na svim frontovima. Predsjednik kluba Nebojša Čović i predsjednik Upravnog odbora Željko Drčelić tim povodom govorio je na konferenciji za novinare.

On je rekao da Zvezdu očekuje interesantna sezona sa puno izazova i da neće više biti pojačanja.

"Crvena zvezda je za sada sastavila roster sa 16 igrača za sada. Završavam priču oko Petruševa, kao i oko Đurišića. On je u Americi, Petrušev je igrač Olimpijakosa, ali to ne znači da ćemo dovoditi igrače tokom sezone", rekao je Čović.

On je rekao da je odbrana svih trofelja cilj Crvene zvezde u novoj sezoni.

"Na redovnoj skupštini naredno smo postavili 26-8, a razlog za to je da diskreditujemo jedan zvezdaški portal. Nema potrebe da se mistifikuju stvari. Odbrana svih trofeja nam je cilj. Da li je to već viđeno kao prošle godine? Neka bude već viđeno. Na kraju mi osvojismo tri trofeja. Jesu naš cilj i osvajanje i neki plasmani u Evroligi, ali moramo biti realni i ići korak po korak", naveo je Čović.

"Pripremamo se za finansijski fer plej Evrolige, nemamo nikakvih finansijskih obaveza iz prošlih sezona. Da ne ulazimo opet u probleme koje smo imali i koji su mnogi jedva dočekali sa Kampacom. Proučavamo nova pravila, a ove sezone su pripremne za sezonu 27/28 gdje su određeni nivoi ulaganja. Što se tiče našeg budžeta za sezonu 24/25 bruto iznos za igrače je 14.300.000 evra, stručni štab je 1.100.000 evra. Naravno to nisu jedini troškovi.Procjenjujemo da smo na nivou 20 do 22 miliona evra sa svim troškovima".

Osvrnuo se i na pripreme ekipe.

"Što se tiče turnira u Moskvi mi smo za nekih osam dana odigrali pet jakih utakmica i naša praksa je da u pripremnom periodu igramo jake utakmice, da vidimo kakvo je stanje ekipe. Mi na pripremama ne brojimo trofeje nego u maju i junu. Mislim da je odrađen odličan posao, da je dobra atmosfera. Moglo je da se vidi šta je dobro šta nije. Prepoznali smo u medijima već viđene stvari i dosadno nam je da stalno bude isto. U smislu tih priča već viđena sezona i ovo i ono", rekao je Čović,

Novinarima se obratio i predsjednik UO Željko Drčelić.

“Gospodin Čović je rekao sve bitno, a ja bih se osvrnuo samo na planove. Planovi su osvajanje ABA lige, KLS, kupa i Evroliga cilj nam je da budemo među osam, vidjećemo da li ćemo to uspjeti”, rekao je Drčelić i osvrnuo se na najavljeno uvođenje seleri kepa u Evroligi.

“Nismo do sada sve izučili. Taj niski nivo naknada je 32 odsto prihoda klubova u periodu prethodne dvije sezone. Osnovni nivo je 40 odsto, uz određene izuzetke. I ovaj visoki nivo od 60 odsto od prosečnih prihoda. Vidjećemo kada izanaliziramo, ali jeste napravljeno da se napravi ravnoteža između klubova, ali mislim da to može da bude vrlo dobro. Ali ono što je za nas najvažnije je kako mi da dođemo do licence. Pošto nas ABA liga ne vodi nigdje. Vodi nas, da damo po milion evra i mi i Partizan. Ako bi nas ABA vodila u Evroligu, to bi kod nas bio bonus za ABA menadžment”.

Drčelić se ne slaže da je Zvezda podbacila u Evroligi.

“Ja se ne slažem da je bio podbačaj u Evroligi. To su priče prodavaca magle koji pokušavaju da pokriju svoje neuspjehe i ogromne budžete. Evroliga je teška i za to treba da sazrimo. Ja nisam nezadovoljan ni osmim ni 11. mjesto. Crvena zvezda mora da mnogo radi sa medijima, da napravi svoju mrežu. Rezultat je takav, kakav je. Naravno cilj je dobar rezultat u Evroligi. Sastav je ove godine vrlo dobar, pristojan kao i prošle godine. Mi imamo pristup da našu osnovu čine i domaći igrači. Mada i strani igrači mogu da shvate, kao recimo Kampaco. Mislim da je dobar tim, dobar stručni štab. Prošle godine je bio najbolji tim, a to je bio najbolji tim do te sezone. Sada valjda treba da bude bolji. Ove godine je uprava uradila sve što je stručni štab zahtjevao. Obezbijedili smo sve igrače koje su oni željeli. Ne možemo mi da igramo na terenu, moraju oni da pokažu kako se igraju za taj grb”.

O licenci je govorio i Nebojša Čović.

"Potrebno je da ubijedimo ovih 11 klubova da se proširi broj akcionara u Evroligi. A to nije jednostavan posao. Nije to samo sportska priča, ima to i druge neke elemente. Mislim da i Zvezda i Partizan imaju veliku posjetu, da se prave dobri ambijenti na našim utakmicama. Vidjećemo kako će ići kompletna reorganizacija Evrolige. Korak je ispušten u nekom prethodnom vremenu kada se moglo mnogo lakše ući. Mislim da je dobro i za srpsku košarku i za Beograd da imamo dva Evroligaša", rekao je Čović.