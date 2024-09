Zvezda dobila 2.000.000 dolara, Čović zavapio: Mora da se uvede red, FIBA hitno da reaguje

Nebojša Čović je govorio i o problemu odlaska mladih igrača u Ameriku.

Izvor: MN PRESS

Na konferenciji za medije pred početak sezone u ABA ligi predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović govorio je o svojoj kandidaturi za predsjednika Košarkaškog saveza Srbije, o budžetu tima i pokušajima crveno-bijelih da se izbore za A licencu Evrolige, ali i o situaciji sa mladim igračima. Nedavno je u intervjuu za MONDO Zmago Sagadin govorio koliki je problem to što je NCAA počeo da plaća košarkaše, a sada se toga dotakao i Čović.

Na kraju prošle sezone iz Crvene zvezde je otišao najveći biser koji je došao iz omladinske škole u prethodnih nekoliko godina. Oklahoma siti je na draftu uzela Nikolu Topića, a sada je Nebojša Čović otkrio da je odmah na račun njegovog odlaska u Ameriku klub zaradio ozbiljan novac.

"Crvena zvezda je od Amerikanaca dobila 2.000.000 evra u dan za Nikolu Topića, Od toga je 200.000 otišlo njegovom menadžeru Miodragu Ražnatoviću. To što NCAA daje novac ne možemo da pratimo to i tu konkurenciju i tu moramo da dođemo do administrativne zaštite. Tu mora da se uključi i FIBA svijet i FIBA Evropa. To je velika opasnost za odliv igrača, Mada nama igrači idu u Španiju, Italiju, Tursku..", počeo je Čović.

Dotakao se i crveno-bijelih kojima je jako teško da u evropskoj eliti razigravaju mlade košarkaše. "Kada igrate Evroligu jako teško možete da razigravate mlade igrače, zato mora da se rekonstruiše, Zato moramo i da vidimo šta ćemo sa ABA ligom, ako ona vodi u Evropu, treba da postoji. Ako ne vodi, ne treba. Reorganizacija vodi u veliki broj mladih igrača koji imaju veliki nivo minuta u timovima na kvalitetnim utakmicama", dodao je on.

Takođe je još jednom pomenuo da veliki problem prave menadžeri koji odvode jako rano košarkaše i koncentrišu ih samo na pokušaje da se ode u NBA. Ipak nije košarka samo Amerika...

"To sa mladim igračima je problem sa menadžerisanjem. Po meni nije normalno da igrač više vjeruje svom menadžeru nego treneru. Crvena zvezda nije mogla konceptom kao FMP iako su naše mlađe kategorije na visokom nivou. Sada imate neuobičajen sistem kvalifikacija koji je dosta neuobičajen za jedinstvenu juniorsku i kadetsku ligu. Treba da se poštuje statut KSS-a da svaki prvoligaš ima sve juniorske selekcije. Na tom polju mora da se uvede mnogo više reda, da se objasni roditeljima da ne upadaju u zamke i zablude. Jer nije košarka NBA. Ne mogu svi da budu Nikola Jokić. Tu mora da se napravi zajednički pristup, dogovor. Najvažnije je, najveći brend koji Srbija ima je košarka. Takvo je sada stanje. Da li će to stanje biti i dalje zavisi od toga kako će se raditi. Zato je izuzetno važno kada bi Pešić mogao da ostane", naglasio je Nebojša Čović.