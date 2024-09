Zvezda ne dovodi Petruševa i Đurišića: Čović otkrio budžet crveno-bijelih

Predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović otkrio je detalje o funkcionisanju kluba.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Crvena zvezda priprema se za početak nove sezone, a u njoj dres beogradskog kluba neće nositi reprezentativac Srbije Filip Petrušev niti potencijalni reprezentativac Nikola Đurišić koji se preselio u NBA ligu. Detalje o tome na konferenciji za medije pred novu sezonu otkrio je Nebojša Čović, prvi čovjek kluba sa Malog Kalemegdana.

Po njegovim riječima, Zvezda ima formiran tim za narednu sezonu, pa će za mjesto na terenu u ekipi Janisa Sferopulosa konkurisati igrači koji su trenutno pod ugovorom. Pojačanja, barem prije početka sezone, neće biti!

"Crvena zvezda je za sada sastavila roster sa 16 igrača. Pokazalo se da je to neophodan broj igrača i na turniru koji smo igrali u Moskvi, kada četvorica igrača nisu otputovala sa timom, a opet je ostalo 12 respektabilnih košarkaša. Ovim završavam priču oko Petruševa, kao i oko Đurišića. On je u Americi, Petrušev je igrač Olimpijakosa", rekao je Nebojša Čović.

Prvi čovjek crveno-bijelih dodao je i detalje o sezoni koja čeka Zvezdu. "Biće veliki broj utakmica, biće između 85 i 93 utakmice, zato vam je jasno da će biti veliki tempo i napor. U toku sezone može doći do odlazaka i dolazaka. Međutim, mi to ne planiramo", zaključio je Čović i osvrnuo se na budžet: "Što se tiče našeg budžeta za sezonu 24/25 bruto iznos za igrače je 14.300.000 evra, stručni štab je 1.100.000 evra. Naravno to nisu jedini troškovi. Procjenjujemo da smo na nivou 20 do 22 miliona evra sa svim troškovima."

Podsjećamo, Crvena zvezda novu sezonu počinje gostovanjem Dubaiju u ABA ligi 22. septembra, a nakon drugog kola i domaće utakmice protiv Mornara počinju i evropske obaveze. Prvo na gostovanju Parizu, novajliji u Evroligi.